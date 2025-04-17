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Ученые открыли новый вид "боевого" динозавра. У него было "оружие" на хвосте (фото)

Автор
Елена Руденко
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Новый вид назвали Ruopodosaurus clava (Руоподозавр булава)
Новый вид назвали Ruopodosaurus clava (Руоподозавр булава). Фото Коллаж "Телеграф"

Впервые найдены отпечатки анкилозавров возрастом 100 миллионов лет

В Канаде обнаружили загадочные трехпалые окаменевшие следы динозавров. Благодаря им палеонтологи обнаружили нового динозавра в семье анкилозавров (род панцирных динозавров), получившего название Ruopodosaurus clava.

Как рассказывает Science Аlert, следы обнаружили вблизи города Тамблер-Ридж в Британской Колумбии. В 2000 году там уже выявляли окаменелости анкилозавров. Однако впервые найдены отпечатки анкилозавров возрастом 100 миллионов лет, имевших всего три пальца на задних лапах.

"Эти следы свидетельствуют, что анкилозавры с боевой булавой на хвосте жили в Северной Америке в течение периода, который раньше считали пробелом в летописи окаменелостей", — пояснила доктор Виктория Арбур, палеонтолог из Королевского музея Британской Колумбии.

Важность следов в том, что они впервые в истории дают представление о том, как выглядел анкилозаврид – подгруппа панцирных динозавров с тремя пальцами на ногах и тяжелым хвостом-палкой. Ранее в Северной Америке находили только следы анкилозавров вида Tetrapodosaurus borealis. Они имели четыре пальца и принадлежат к нодозавридам — ​​родственным динозаврам с гибким хвостом без "оружия" на конце.

По словам Виктории Арбур, хотя ученые точно не знают, как выглядел новый вид динозавров, они установили, что он был примерно от 5 до 6 метров в длину. У него были шипы на теле и панцирь, а жесткий хвост имел утолщение-булаву.

Ruopodosaurus clava Фото: SciTechDaily

Как рассказывал "Телеграф", ученые опровергли одну из основных гипотез о вымирании динозавров. Основная теория о причинах вымирания динозавров свидетельствует, что этих животных погубил удар астероида Чиксулуба, однако далеко не все были с этим согласны.

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#Канада #Наука #Динозавр #Окаменелости