Не кулич и не кекс: как правильно на украинском называть пасхальный хлеб

До наших дней сохранились народные приметы

До Пасхи в Украине традиционно пекут паску, но иногда ее называют "кулич". Какое же название правильно и откуда происходит традиция?

Этот вопрос раскрыл "Суспільне Культура". Паска, несмотря на отсутствие библейского происхождения, стала символом Воскресения Христа.

В дохристианские времена славяне-язычники праздновали Дажбожью Пасху в период весеннего равноденствия, когда природа просыпалась, а день побеждал тьму. Тогда ритуально выпекали калач – высокий хлеб, украшенный солярными знаками в честь Дажбога, бога солнца. Калач символизировал урожай и благополучие.

С приходом христианства калач трансформировался в паску, название которого, вероятно, произошло от слова "Пасха" (еврейский праздник Песах). Паска стала сакральным блюдом, символизирующим Воскресение Христа.

Рецепты отличаются в зависимости от региона и традиций. В Чистый четверг или Страстную пятницу замешивают тесто, а пекут в основном в субботу. Паски бывают соленые, с плетеными орнаментами, которые едят с мясом, или сладкие — с цукатами, орехами или глазурью. Есть и творожные конусные паски. Для длительного хранения в тесто иногда добавляют водку, чтобы выпечка оставалась свежею к Троице (в этом году — 19 мая).

Такие народные приметы сохранились до наших дней: если паска поднимется — то год будет для хозяев хорошим, если вместо этого упадет — то плохим, если паска треснет — это до болезни, смерти родных или другой беды.

Итак, на украинском правильно говорить "паска", ведь "кулич" — это заимствование из русского языка. Однако в некоторых регионах до сих пор пекут калач вместо паски.

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