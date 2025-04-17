50 миллиардов зависли в банках? Почему ЕС тянет с передачей Украине замороженных российских активов

Кремль может снова получить доступ к своим активам

Европейские страны почти три года не могут конфисковать замороженные российские активы и передать Украине, что мы получили мощный инструмент для отражения полномасштабной агрессии РФ. На кону стоит судьба 50 млрд долларов.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал эксперт британского Королевского института международных отношений (Chatham House) Тимоти Эш. Он оценил возможность конфискации этих средств в ближайшее время.

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— К сожалению, было упущено очень много времени. Прошло около трех лет с момента заморозки этих активов. Было много промедлений, оправданий, чтобы не конфисковать их, — говорит британский эксперт.

По его словам, близится дедлайн — в июле истекает срок действия санкций ЕС в отношении РФ.

— Если Венгрия и Словакия заблокируют их продолжение, Россия сможет снова получить доступ к своим активам. А ведь мы уже имеем механизм ERA (план стран G7 по предоставлению Украине примерно 50 млрд долл. в виде кредитов, которые будут погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов. — Ред.), — продолжает аналитик.

Он объяснил: если активы вернутся в Россию, то ответственность за эти 50 миллиардов ложится на страны "Большой семерки".

— Это просто абсурд, если подумать. Думаю, на июльской встрече ЕС будет определенное давление, чтобы найти решение. Это невероятно: мы держим эти российские деньги в наших банках и ничего с ними не делаем. Вместо этого правительства на Западе предпочитают использовать деньги налогоплательщиков в помощь Украине. Такие лидеры, как Макрон и Шольц, препятствовали тому, чтобы эти активы были заморожены, изъяты и переданы Киеву, — эксперт подчеркнул Chatham House.

Тимоти Эш также согласился с мнением, что это упущенная возможность укрепить украинскую оборону и другие отрасли.

Напомним, в июне 2024 года Бельгия призвала Запад последовать ее примеру и использовать замороженные активы РФ.