"Гибридная медиаатака с российским следом": болгарский политик Александр Манолев прокомментировал публикации в СМИ

Болгарский политик Александр Манолев опубликовал заявление, в котором опровергает любые якобы обвинения и подчеркивает, что эта медиаатака преследует цель блокирования поставок оружия из ЕС в Украину.

"За последние 24 часа я понял, как осуществляется гибридная медиаатака: вы платите вроде бы авторитетному "европейскому" сайту, чтобы он разместил грязную историю о вашем оппоненте. Затем вы начинаете тиражировать ее в российских изданиях", — написал он.

В своем заявлении Манолев отмечает, что Россия давно пытается сорвать поставки европейского оружия в Украину.

"Лишь одна страна заинтересована в том, чтобы говорить такую чушь об экспорте оружия в Украину за день до выборов (парламентских в Болгарии. – Ред.). Та, которая хочет прекратить экспорт туда. Разрешите экспорт оружия в Украину и наконец покажите, где находится наша страна. В Восточном или Западном блоке", — пишет Манолев.

Напомним, несколько дней назад в украинских медиа появились публикации о якобы связи Александра Манолева с болгарской BIEM, которая имеет контракты со многими компаниями в ЕС и зарекомендовала себя как надежного поставщика оружия. В частности, BIEM является поставщиком для румынской государственной компании "Romarm", через которую обеспечивает ВСУ многими видами вооружения, а также напрямую работает с "Агентством оборонных закупок" МОУ. В украинских СМИ эти публикации распространились с интерпретацией.

Напомним, экспорт болгарского оружия для ВСУ через посредников стал результатом политики пророссийского президента Болгарии Румена Радева и пророссийской Болгарской социалистической партии, отказавшихся продавать напрямую в Украину. Еще в марте прошлого года СМИ сообщали, что Болгария через посредников передала Украине необходимое оружие на $1 млрд.