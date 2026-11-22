Для владельца дома важно, в какие часы установка вырабатывает электричество

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При стартовом бюджете около 224 тыс. грн дополнительные солнечные панели оказываются выгоднее ветряной турбины по стоимости электроэнергии. Однако на участке с очень хорошими ветровыми условиями турбина может вырабатывать больше электричества в холодные месяцы.

Польский сайт KB.pl сравнил два варианта для дома, где уже есть солнечная электростанция: добавить панели пиковой мощностью 5 кВт или установить ветряную турбину мощностью 2 кВт. В расчетах не учли субсидии, кредит и покупку аккумулятора.

Сколько электроэнергии дают панели и ветряк

Начальная стоимость панелей включает оборудование и монтаж. В расчете также учли ежегодное обслуживание и одну замену инвертора. Согласно этой модели, хорошо ориентированные панели без затенения произведут 5000 кВт·ч за первый год и около 72 431 кВт·ч за 15 лет. Расчет предусматривает, что выработка будет ежегодно снижаться на 0,5%. В результате электроэнергия от панелей обходится дешевле, чем от ветряной турбины, во всех рассмотренных сценариях.

Расходы на турбину зависят от условий на участке. Если она защищена от ветра домами и деревьями, за 15 лет установка выработает 10 500 кВт·ч. На открытом участке со средними ветровыми условиями показатель достигнет 26 250 кВт·ч, а при очень хорошем ветре на высоте ротора – 52 500 кВт·ч. Поэтому эффективность такой установки в значительной степени зависит от места ее расположения.

Хорошо ориентированные панели могут выработать около 72 431 кВт·ч за 15 лет Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Когда турбина вырабатывает больше электричества, чем панели

В сезонном сценарии на октябрь–март приходится 20% годовой выработки панелей и 60% выработки турбины. При таком распределении дополнительные панели дадут около 1000 кВт·ч за первый холодный сезон. Турбина за то же время выработает 420 кВт·ч при слабых ветровых условиях, 1050 кВт·ч – при средних и 2100 кВт·ч – при очень хороших.

Если ветер достаточно сильный, турбина может питать домашние приборы, в частности тепловой насос, и ночью. В безветренные часы она не вырабатывает электроэнергию. Дополнительные панели дают больше всего энергии с апреля по сентябрь. Ее можно использовать, например, для работы кондиционера, нагрева воды или зарядки электромобиля.

Экономия на счетах зависит от того, какая часть произведенной электроэнергии совпадает по времени с потребностями дома. Без аккумулятора избыток солнечной электроэнергии поступает в сеть. На ветреном участке турбина помогает покрыть часть потребления в часы, когда панели не работают. Чтобы оценить пользу каждой установки, почасовую выработку сопоставляют с почасовым потреблением дома.

Почасовое сопоставление выработки с потреблением показывает реальную пользу установок Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ранее "Телеграф" рассказывал, как деревья и даже небольшая тень от веток могут снизить выработку домашней солнечной электростанции и сколько электроэнергии из-за этого теряют владельцы.