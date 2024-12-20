Нардеп обвинил Корецкого в превращении "Укрнафты" в кормушку для избранных

Народный депутат Алексей Гончаренко выразил обеспокоенность по поводу масштабных злоупотреблений в государственных предприятиях "Укрнафта" и "Укртатнафта", которые остаются без должного внимания со стороны правоохранительных органов.

Как сообщил нардеп в своем блоге на "Украинской правде", схемы, связанные с завышением цен на нефть, выплатами завышенных зарплат топ-менеджерам, манипуляциями с благотворительными средствами и закупкой услуг и товаров по завышенным ценам без тендеров, стали обыденностью для этих предприятий.

Особое внимание Гончаренко обратил на деятельность Сергея Корецкого, руководителя "Укрнафты" и "Укртатнафты", который, по его словам, тратит десятки миллионов в год на пиар и "налаживание отношений" с представителями Офиса президента и правоохранительными органами.

Так, по данным акта ГАСУ, в 2023 году Корецкий потратил на благотворительную помощь 1,3 млрд грн, а расходы на благотворительность в 2024 году составляют уже примерно 1 млрд грн.

В этой благотворительности, по мнению Гончаренко, кроется ответ на вопрос, почему детективы НАБУ и другие правоохранительные органы не спешат реагировать на выявленные нарушения.

"Корецкий щедро раздает средства по обращениям государственных структур, но почему-то эти средства идут не на казначейские счета, а на частные благотворительные фонды, связанные с должностными лицами. Такая схема позволяет "покупать" лояльность и избегать наказания", — подчеркнул депутат.

"Согласитесь, такая практика может быть очень эффективным инструментом для "приобретения" в свой карман любого правоохранителя. Особенно, учитывая, что ГАСУ не спешит проверять наличие документов, подтверждающих целевое использование этих средств, не проводит встречные проверки по этим вопросам и вообще не беспокоит Корецкого своим контролем в этих вопросах", — отметил Гончаренко.

Гончаренко также подчеркнул, что НАБУ и САП не спешат расследовать дела, связанные с Корецким. Несмотря на многочисленные публикации в СМИ о его злоупотреблениях, досудебные расследования открываются только под давлением общественности, но и те потом передаются в другие органы.

По словам депутата, в НАБУ сложилась тревожная тенденция: дела, затрагивающие лиц, связанных с Офисом президента, "тормозятся" или закрываются. В качестве примера Гончаренко привел ситуацию с переплатой Корецкому 700 тысяч гривен зарплаты. НАБУ признало, что тот "не виноват", потому что пообещал вернуть средства.

Но особый интерес, пишет Гончаренко, вызывает деятельность бывшей руководительницы одного из подразделений НАБУ Елены Кроловецкой, которая теперь работает адвокатом, и по странному стечению обстоятельств она теперь обслуживает интересы "Укртатнафты", директором которой и является Корецкий. И именно Первое подразделение детективов, которое было подчинено Кроловецкой, и сделало в свое время вывод о том, что переплата Корецкому 700 тысяч гривен – это не страшно, потому что он пообещал их вернуть.

Теперь, по данным депутата, адвокатское объединение Кроловецкой получает немалые дивиденды, а ее бывшие коллеги из НАБУ продолжают "закрывать глаза" на дела против Корецкого.

Гончаренко призвал НАБУ и другие антикоррупционные органы наконец выполнить свои обязанности и прозрачно расследовать факты, связанные со злоупотреблениями в "Укрнафте" и "Укртатнафте".

"В ситуации, когда страна переживает войну, такая безнаказанность выглядит как предательство национальных интересов", — резюмировал депутат.