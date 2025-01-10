Перед инициированием запрета на транзит российской нефти Порошенко должен понести ответственность за отчужденный нефтепровод — эксперт

Народный депутат Петр Порошенко перед тем как инициировать остановку транзита российской нефти через Украину должен понести уголовную ответственность за незаконно отчужденный ранее у Украины нефтепровод. Об этом пишет политический эксперт Петр Олещук.

"Порошенко требует остановить транзит роснефти, хотя сам еще не ответил за нефтепродуктопровод, который вместе с Медведчуком и россиянами отжали у Украины. Лидер "Евросолидарности" заставил всю свою фракцию в Верховной Раде зарегистрировать проект закона о запрете транзита российской нефти через Украину во время военного положения. Во фракции пытались объяснить Петру Алексеевичу, что эту тему лучше не поднимать, пока продолжаются уголовные дела по "трубе Медведчука". Но он не согласился", — пишет политический эксперт Петр Олещук.

По информации, которую приводит Олещук, вспоминая публикацию издания "Зеркало недели", Порошенко с Медведчуком через россиян незаконно присвоили нефтепровод "Самара — Западное направление" в 2016 году. Тогда, по словам журналиста-расследователя Юрия Николова, труба была своеобразным бартером между Путиным и Порошенко:

"В этот период в разговорах Медведчука звучали тезисы, которые могут объяснить мотивацию того, кого в разговорах называют "наш главный". Трубу планировали обменять на какой-то завод, который Россия национализировала. Редакция имеет обоснованное предположение, что речь идет о национализированном оккупационными властями Крыма Севастопольском морском заводе, который ранее принадлежал структурам Петра Порошенко", — отмечается в материале.

Как известно, в 2023 году Верховный Суд окончательно признал за государством право собственности на украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление".

Этот актив общеизвестен как "труба Медведчука". Нефтепровод был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в государственную собственность. Однако этого не произошло. Много лет им пользовалась российская компания "Транснефтепродукт".

Фонд государственного имущества пытался вернуть этот актив в государственную собственность с 2011 года.