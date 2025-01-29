Реализация проекта достройки ХАЭС необходима для покрытия дефицита базовой генерации, - эксперт

Завершение строительства энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС является стратегически важным для энергетической безопасности и достижения целей устойчивого развития Украины.

Об этом заявил председатель правления АО "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" Юрий Сапожников в комментарии РБК-Украина.

"Это стратегический актив, работы нужно было начать еще вчера. Промедление с реализацией этого проекта вредит интересам государства", - отметил он.

По словам Сапожникова, Украина имеет уникальную возможность за умеренную стоимость и короткий срок ввести в эксплуатацию два новых энергоблока, которые способны компенсировать дефицит базовой генерации. Это особенно важно, учитывая потерю доступа к Запорожской АЭС, разрушение тепловых и гидроэлектростанций, которые вызваны военной агрессией РФ.

"Сейчас энергосистема страны работает без каких-либо резервов. Это ненормальная ситуация. Послевоенное восстановление приведет к стремительному росту потребления электроэнергии, и покрыть его сможет только атомная генерация", - подчеркнул эксперт.

Достройка энергоблоков ХАЭС, по его словам, является ключевым этапом для стабильной работы энергосистемы в долгосрочной перспективе.

Напомним, энергоблоки № 3 и 4 Хмельницкой АЭС готовы на 75% и 25% соответственно.