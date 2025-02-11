Противники атомной энергетики хотят не допустить достройку ХАЭС вопреки воле общества, — нардеп

Противники атомной энергетики пытаются не допустить достройки государством двух атомных энергоблоков Хмельницкой АЭС в угоду частным энергокомпаниям. Это противоречит интересам украинцев, поскольку уровень поддержки достройки ХАЭС превышает 80%.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил народный депутат Евгений Пивоваров.

"Мы видим в последние дни невероятный поток грязи и недостоверной информации, направленной против атомной энергетики. Все это попытки безответственных политиков и лоббистов не допустить развитие атомной энергетики и лишить нашу страну 2,2 ГВт гарантированной базовой мощности, которая критически важна в нынешних условиях", — отметил он.

Он отметил, что, по данным группы "Рейтинг", более 80% украинцев поддерживают достройку Хмельницкой АЭС.

Именно атомная энергетика сегодня обеспечивает бытовых потребителей льготным тарифом на электроэнергию и обеспечивает стабильную работу энергосистемы почти на четвертый год войны.

Напомним, энергоблок № 3 Хмельницкой АЭС готов на 80%, блок № 4 — на 25%.