Задержанная СБУ "крыса" в 2016 году получила государственную награду от Порошенко — СМИ

Задержанный Службой безопасности предатель Дмитрий Козюра, работавший на российскую ФСБ, в 2016 году получал награды от Петра Порошенко.

В частности, он был награжден отличием президента "За участие в АТО" и грамотой "за добросовестное исполнение служебных обязанностей в районе проведения АТО".

Об этом пишет издание "Информатор Украина".

Также стало известно, что при Порошенко Козюра был назначен руководителем управления по борьбе с терроризмом – одним из ключевых в структуре СБУ.

Кстати, многие СМИ писали, что Козюра также имел хорошие отношения с мэром Киева Виталием Кличко, и публиковали соответствующее видео.

Напомним, СБУ задержала Козюру 12 февраля, перед тем задокументировав 14 эпизодов противоправной деятельности "крысы". Завербованный ФСБ предатель был руководителем Штаба Антитеррористического центра СБУ.

Разоблачив Козюру и установив за ним наблюдение, СБУ долгое время передавала через него россиянам дезинформацию: сначала в рамках контрразведывательных мер, а затем — в рамках уголовного производства.