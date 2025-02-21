Сегодня Порошенко расшатывает государство своими заявлениями, а раньше говорил, что "Украина обречена дружить с Россией" – политолог

По мнению политического эксперта Петра Олещука, заявления экс-президента Украины Петра Порошенко и его окружения расшатывают государство и звучат в унисон с кремлевскими пропагандистами. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Олещук считает, что сегодня команда Порошенко заинтересована расшатывать ситуацию вокруг международных отношений Украины, "мочить" власть и в целом создать информационный фон, где, "чем хуже стране, тем лучше лидеру "Европейской солидарности". "Несмотря на притворный патриотизм Порошенко, его заявления часто повторяют тезисы путинских пропагандистов. И это неудивительно. Если проанализировать его позицию десятилетиями, все это время Россия у Петра Алексеевича была дословно другом и партнером", — отмечает эксперт.

Он привел слова Порошенко в 2009 году, когда тот возглавлял Министерство иностранных дел Украины: "Российская Федерация является для Украины самым большим и важнейшим стратегическим партнером".

Эксперт подчеркнул, что это была многолетняя позиция политика, потому что еще раньше, в 2006 году, Порошенко также публично называл Россию стратегическим партнером, с которым Украина обречена дружить.

"Может, война все изменила? И Порошенко отказался от своих слов? Нет. Он пылко пожимал руку и обнимал Путина, приветствуя того "с днем солидарности трудящихся", пока уничтожали наши военные подразделения на Донбассе. Порошенко работал с Россией и на Россию все время войны разными путями: через Медведчука или самостоятельно напрямую. Компании Порошенко уплатили миллионы налогов на армию оккупантов, которая сегодня уничтожает украинские города", — отметил эксперт.

Олещук подчеркнул: сейчас Порошенко говорит, что Россия уже 11 лет есть и задолго до этого была врагом Украины.

"Нужно понимать, что почти всю его жизнь Россия была хорошим бизнес-партнером и большой кормушкой самого Порошенко. На все, что делал Порошенко в должности президента, нужно смотреть через призму его зависимости от России", – резюмировал политолог.