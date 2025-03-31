Ушла эпоха. Windows заменит цвет "синего экрана смерти" (фото)
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Исчезнет и легендарный смайлик ":(" и QR-код
Компания Microsoft заменит синий "экран смерти" в Windows на зеленый. Также будет и чёрный вариант у некоторых пользователей.
Об этом компания сообщает в анонсе сборника Windows 11 Insider Preview 26120.3653 в своем блоге. На бета-версиях Windows уже появились новые "экраны смерти".
Кроме изменения цвета, Microsoft еще убрала с новой версии интерфейса смайлик ":(" и QR-код. Первыми обновлениями смогут воспользоваться участники программы предварительной оценки на Windows 11 версии 24H2 и выше в каналах Beta, Dev и Canary.
"Ушла эпоха! Windows избавится от легендарного синего "экрана смерти", который появлялся при критическом сбое системы", — пишут в сети.
Как отметила сама компания Microsoft, новый "экран смерти" лучше отвечает принципам дизайна Windows и выглядит менее пугающим, особенно для новых пользователей.
Что известно о "синем экране смерти"
Синий экран смерти (англ. Blue Screen of Death, BSoD) — название сообщения о критической ошибке операционной системы Microsoft Windows или ReactOS. После появления этого сообщения почти невозможно восстановить нормальную работоспособность системы, она, как правило, предшествует перезагрузке. Синий экран смерти часто становился темой шуток и негативных замечаний по поводу систем Microsoft Windows.
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