"Его терпение заканчивается": президент Финляндии рассказал интересное после встречи с Трампом

Президент Финляндии семья часов играл в гольф с Трампом

В США разрабатывают новые санкции против России, если она откажется заключать сделку по прекращению огня с Украиной. При этом терпение президента Дональда Трампа "подходит к концу".

Об этом рассказал президент Финляндии Александр Стубб после своей встречи с Трампом в его гольф-клубе во Флориде. Его слова приводит финское издание Yle.

По его совам, перед поездкой он провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона. Стубб отметил, что во время неформальной встречи Трамп спрашивал его, можно ли доверять Владимиру Путину. Президент Финляндии на этот вопрос ответил отрицательно.

При этом он предложил президенту США установить дедлайн по достижению соглашения о прекращении огня. Стубб отметил, что 20 апреля было бы хорошей датой для этого.

"Почему 20 апреля? Потому что нужен крайний срок. Потому что сегодня Пасха. И потому что президент Трамп находится у власти уже около трех месяцев", — сказал он.

По его словам, в качестве мер соблюдения режима прекращения огня в США разрабатывают пакет санкций, а терпение Трампа подходит к концу.

"Он весьма недоволен действиями России, ее интригами и затягиванием сроков прекращения огня. Я сам пытался объяснить, что это совершенно нормальное поведение россиян. Сначала они о чем-то договариваются, а потом снова ставят условия", — сказал финский лидер.

При этом Стубб подчеркнул, что сам видел часть проекта возможных санкций и уверен, что в случае их принятия "мы пойдем довольно далеко". Президент Финляндии добавил, что намерен в понедельник провести встречу с Макроном, а также премьером Британии Киром Стармером и с канцлером Германии Фридрихом Мерцом, чтобы рассказать им о разговоре с Трампом. К тому же вечером 30 марта Стубб провел разговор с Зеленским.

"Украина готова максимально содержательно и быстро работать с американскими партнерами для приближения мира. Есть одинаковое понимание, что прекращение огня должно быть безусловным и надежным. Только Россия продолжает искать поводы, чтобы затянуть войну еще больше", — сообщила пресс-служба украинского президента.

Как сообщалось ранее, 30 марта появилась информация о том, что Трампа очень сильно разозлило поведение Путина в контексте нежелания идти на прекращение огня. Из-за этого он пригрозил ввести пошлины против ее нефтяной промышленности.