Личный духовный советник Трампа приехал в Украину: с пустыми руками его не отпустили (фото)

Асман выразил уверенность, что, сказанные на форуме слова, найдут отклик в сердце пастора Бернса

По инициативе главного равина Украины Моше Асмана в Киеве прошел межконфессиональный религиозный форум. На него прибыл личный духовный советник Президента Дональда Трампа Марк Бернс.

Об этом рассказал Моше Асман на своей странице в Facebook. По его словам, форум, объединил представителей религиозных конфессий и общин, работающих в Украине. Марк Бернс, как отмечает Асман, был особым гостем мероприятия.

"Он внимательно выслушал каждого, кто выступал. — Каждое слово было важным, потому что это голос верующих людей, которые ежедневно служат своим общинам под ракетами и сиренами, поддерживают души, потерявшие дом, родных и веру в завтрашний день.

У меня также была возможность лично обратиться к пастору Бернсу, и поделиться тем, как мы, еврейская община Украины, проходим это испытание, оставаясь с народом Украины — в окопах, в больницах и молитве", — рассказывает главный равин Украины.

Марк Бернс

Асман выразил уверенность, что, сказанные на форуме слова, найдут отклик в сердце пастора Бернса.

"А потом прозвучат и там, где сегодня формируются важные решения для мира!", — убежден он.

На опубликованных фото видно, что Бернса с пустыми руками с форума не отпустили. Так, например духовному советнику Трампа торжественно подарили украинскую вышиванку.

Марк Бернс

Американский евангельский служитель, телеевангелист и политик, пастор центра хвалы и поклонения Harvest в Южной Каролине. Он был одним из первых сторонников Дональда Трампа во время президентских выборов в США в 2016 году, к 2023 году стал членом совета организации Pastors for Trump.

Бернс безуспешно баллотировался в Палату представителей США в 4-м избирательном округе Южной Каролины в 2018 и 2022 годах. Является соучредителем NOW Television Network. Как указывается на личном сайте Бернса, журнал Time называл его "лучшим пастором Дональда Трампа" и одним из "16 людей, которые сформировали президентские выборы 2016 года". Там же можно найти и множество фото пастора с действующим президентом.

Бернс, как и Дональд Трамп, является приверженцем политики "Amerika first" (Америка превыше всего). Такая политическая позиция обычно подчеркивает американскую исключительность и невмешательство.

Сам Бернс прокомментировал свою поездку в Украину следующим образом:

"Война в Украине больше, чем демократы или республиканцы, левые или правые. Неважно, нравится ли вам президент Трамп или президент Зеленский, здесь гибнут реальные люди".

Напомним, ранее мы писали о том, куда Трамп совершит первый зарубежный визит.