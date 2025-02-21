Сьогодні Порошенко розхитує державу своїми заявами, а раніше казав, що "Україна приречена дружити з Росією" – політолог

На думку політичного експерта Петро Олещука, заяви експрезидента України Петра Порошенка і його оточення розхитують державу і звучать в унісон із кремлівськими пропагандистами. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Олещук вважає, що сьогодні команда Порошенка зацікавлена розхитувати ситуацію навколо міжнародних відносин України, "мочити" владу й у цілому створити інформаційний фон, де, "чим гірше країні, тим краще лідеру "Європейської солідарності". "Незважаючи на вдаваний патріотизм Порошенка, його заяви часто повторюють тези путінських пропагандистів. І це не дивно. Якщо проаналізувати його позицію впродовж десятиліть, увесь цей час Росія в Петра Олексійовича була дослівно другом і партнером", — зазначає експерт.

Він навів слова Порошенка 2009 року, коли той очолював Міністерство закордонних справ України: "Російська Федерація є для України найбільшим і найважливішим стратегічним партнером".

Експерт наголосив, що це була багаторічна позиція політика, бо ще раніше, у 2006 році, Порошенко також публічно називав Росію стратегічним партнером, із яким Україна приречена дружити.

"Може, війна все змінила? І Порошенко відмовився від своїх слів? Ні. Він палко тиснув руку й обіймав Путіна, вітаючи того "с днем солидарности трудящихся", поки знищували наші військові підрозділи на Донбасі. Порошенко працював із Росією й на Росію весь час війни різними шляхами: через Медведчука або самостійно напряму. Компанії Порошенка сплатили мільйони податків на військо окупантів, яке сьогодні нищить українські міста", – зазначив експерт.

Олещук наголосив: зараз Порошенко говорить, що Росія вже 11 років є й задовго до того була ворогом України.

"Треба розуміти, що майже все його життя Росія була гарним бізнес-партнером і великою годівницею самого Порошенка. На все, що робив Порошенко на посаді президента, треба дивитися через призму його залежності від Росії", – резюмував політолог.