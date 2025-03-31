Сколько нужно задолжать, чтобы отключили свет

Отключить свет могут и за небольшой долг, однако восстановление электроснабжения оплачивает сам потребитель

В Украине действует общий тариф на электроэнергию, однако со счетчиками и определенные категории украинцев могут платить меньше. Если вы все же накопили долги — свет могут отключить.

Как говорится на сайте Минэнергетики, это возможно по всей территории страны, кроме зоны возможных боевых действий, боевых действий и жилья в оккупации. Предупредить о таком шаге поставщики должны за 10 дней.

В законодательстве четко не прописана сумма задолженности, после которой прекращается электроснабжение. Обычно это может быть долг в несколько тысяч гривен, или неуплата в течение нескольких месяцев.

Чтобы сэкономить, можно воспользоваться счетчиками

После поступления предупреждения у потребителя есть несколько путей:

к указанной дате полностью погасить долг

заключить договор реструктуризации с поставщиком

обращение к поставщику электричества или оператору системы распределения для проверки объемов потребления (если есть вопросы с объемами начисления)

обращение в суд (пока будет продолжаться судебное разбирательство, отключение не состоится).

Если долг не уплачен и никаких шагов нет, поставки электроэнергии будут ограничены. Более того, придется еще и оплатить работы по повторному подключению, а это – дополнительные расходы, которые могут достигать нескольких тысяч гривен. Повторное подключение не происходит мгновенно: в городе на это уйдет до 3 дней, в сельской местности – до 5 дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что даже после продажи жилья вас могут беспокоить об оплате счетов. Это связано с тем, что новый собственник не переоформил счета. В таком случае нужно действовать на опережение.