"Паска", "Пасха" или "Великдень"? Как правильно называть большой христианский праздник

Есть правила, которые просто нужно запомнить

"Великдень" и "Пасха" — слова, которые очень часто путают в украинском языке, когда появляется вопрос, как же правильно называть великий христианский праздник. На самом же деле, есть только один правильный вариант.

Известный украинский учитель и филолог Александр Авраменко объяснил, что такого слова, как "Пасха", нет в словаре украинского языка под редакцией Бориса Гринченко. Это слово — соответствие еврейскому названию праздника, Песаху (Пасха).

Также Авраменко подчеркнул, что от него происходит название традиционной для христианского праздника сладкой выпечки "паски".

При этом, в словаре Б. Гринченко есть "Великдень" и "Великодень", которые определяются как "Светлое Воскресение".

Паска

То есть, следует запомнить, что у этих украинских слов есть следующие значения:

"Паска" – сладкий хлеб, который выпекают к христианскому празднику.

– сладкий хлеб, который выпекают к христианскому празднику. "Пасха" – название соответствующего еврейского праздника.

– название соответствующего еврейского праздника. "Великдень", "ВелИкодня" – христианский праздник Воскресения Христа.

– христианский праздник Воскресения Христа. "Крашанка" или "писанка" — крашеные яйца.

"Крашанка" или "писанка"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как на украинском языке правильно называть весенние цветы. Многие делают ошибки в названиях и получаются русизмы.