"Паска", "Пасха" или "Великдень"? Как правильно называть большой христианский праздник
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Есть правила, которые просто нужно запомнить
"Великдень" и "Пасха" — слова, которые очень часто путают в украинском языке, когда появляется вопрос, как же правильно называть великий христианский праздник. На самом же деле, есть только один правильный вариант.
Известный украинский учитель и филолог Александр Авраменко объяснил, что такого слова, как "Пасха", нет в словаре украинского языка под редакцией Бориса Гринченко. Это слово — соответствие еврейскому названию праздника, Песаху (Пасха).
Также Авраменко подчеркнул, что от него происходит название традиционной для христианского праздника сладкой выпечки "паски".
При этом, в словаре Б. Гринченко есть "Великдень" и "Великодень", которые определяются как "Светлое Воскресение".
То есть, следует запомнить, что у этих украинских слов есть следующие значения:
- "Паска" – сладкий хлеб, который выпекают к христианскому празднику.
- "Пасха" – название соответствующего еврейского праздника.
- "Великдень", "ВелИкодня" – христианский праздник Воскресения Христа.
- "Крашанка" или "писанка" — крашеные яйца.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как на украинском языке правильно называть весенние цветы. Многие делают ошибки в названиях и получаются русизмы.