Украинцев массово наказывают за нарушение мобилизации: какие светят штрафы

За каждую неявку по повестке предусмотрены санкции

По решению суда менее чем за год было заблокировано 26 тысяч банковских счетов граждан. Это касается мужчин, которые нарушили мобилизационное законодательство и не уплатили штрафы.

Об этом сообщает ТСН.ua. ссылаясь на Министерство юстиции Украины.

"Подчеркиваем, что счета были заблокированы после того, как соответствующие решения были вынесены судами", — отметили в ведомстве.

Почему количество штрафов может возрасти

Адвокат Роман Симутин, который специализируется на мобилизационном законодательстве, считает, что количество штрафов может существенно увеличиться. По его словам, в настоящее время 6 миллионов мужчин не обновили свои учетные данные, а 26 тысяч оштрафованных — это только начало.

"Штрафы не стали системностью, но если президент подпишет закон о заочных штрафах, то их количество точно увеличится в 3-5 раза", — подчеркнул юрист.

Как штрафуют граждан

Процедура привлечения к ответственности предусматривает обязательный вызов лица. Если он не появляется, суд может вынести постановление о наложении штрафа.

По словам Симутина, технически ТЦК может посылать повестку каждые три дня или еженедельно . За каждый случай неявки предусмотрен штраф. Если человек систематически игнорирует повестки, его могут привлечь к уголовной ответственности.

"За то, что человек не явился после повестки, могут привлекать к ответственности множество раз. Но за неуточнение учетных данных к ответственности можно привлечь только один раз", — подчеркнул Симутин.

Какие суммы штрафов налагаются

Минимальный штраф за нарушение мобилизационного законодательства составляет 17 тысяч гривен. Однако как отмечает адвокат, на практике суды чаще применяют максимальную санкцию — 25 500 гривен.

Кроме того, должники могут столкнуться с дополнительными ограничениями. Если сумма неуплаченных штрафов превысит 160 тысяч гривен, исполнительная служба может наложить арест на движимое или недвижимое имущество нарушителя. Также нотариусы обязаны отказывать таким гражданам в совершении сделок по продаже имущества, добавляет юрист.

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