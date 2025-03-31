За полгода более 500 долларов. Украинцы могут легко собрать эту сумму, но есть условие

За шесть месяцев украинец может накопить более 20 700 гривен, если бросит курить

Пятьсот долларов можно собрать путем экономии, например, на ежедневной чашке кофе, или на сигаретах, которые вытягивают из кошельков значительные суммы. Однако во втором случае период отложений будет меньше.

Сколько нужно не курить и какие сигареты, чтобы иметь на руках 500 долларов, разобрался "Телеграф". Ранее мы проанализировали цены на популярные пачки сигарет в украинских торговых сетях, среди которых Marlboro, Lucky Strike и Davidoff.

Средняя стоимость на Marlboro составляет 125,81 грн. За месяц, если не курить каждый день, можно сэкономить до 3774,3 гривны. То есть это равняется 90,95 доллара, согласно актуальному курсу продажи наличного доллара в 41,50 гривны в "Минфин". То есть за полгода соберется 545,7 доллара.

Тем временем средняя цена на Lucky Strike и Davidoff составляет 117,2 и 119,21 гривны соответственно. Если "забыть" о них на месяц, то украинцу удастся сэкономить до 3516 или 3576,3 гривны. За полгода соберется 508,32 или 517,05 долларов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, можно ли быстро собрать 500 долларов, если откладывать ежедневно по 5 гривен.