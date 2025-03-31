Залужный искренне ответил, собирается ли баллотироваться на следующих выборах

Экс-глава ВСУ говорит, что ответ у него не изменился

Валерий Залужный прокомментировал слухи о возможном участии в выборах в Украине. Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании говорит, что должна закончиться война.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина. В частности, вопрос касался того, что он может пойти на выборы с партией Зеленского, или что он, возможно, решил не участвовать в выборах вообще.

Что говорит сам Залужный

"Мой ответ на этот счет не изменился", — говорит Залужный.

Обратите внимание, ранее бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный уже отвечал на вопрос, планирует ли он баллотироваться на выборах президента Украины. Он не отрицал такой возможности, однако отметил, что сейчас важнее другое.

Залужный добавил, что пока идет война, нам нужно всем работать на сохранение страны. А о выборах думать не время.

"Разные слухи я не комментирую", — подчеркнул он.

Добавим, "Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Grok с вопросом, действительно ли есть вероятность появления в этом списке экс-главкома Валерия Залужного. Нейросеть ответила, что он очень заметная фигура на политической арене сейчас. Его отстранение от должности главнокомандующего возмущало многих, ведь в первый год войны он построил мощный авторитет среди украинцев. Граждане воспринимают его как компетентного и решительного руководителя, хорошо проявившего себя в кризисной ситуации. Военный опыт Залужного на фоне войны – большой плюс. Но отсутствие политического опыта на международной арене – минус. Даже при этом Залужный, по мнению ИИ, имеет высокий шанс стать кандидатом в президенты.

Возможно участие Залужного в выборах — что известно

Слухи о том, что Валерий Залужный может принять участие в выборах в Украине, начали расширяться еще в начале 2025 года. Они возникли из-за его высокой популярности среди украинцев и его роли как бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Залужный не подтверждал свое участие в выборах.

В январе 2025 появляется сообщение о том, что Залужный мог стать серьезным конкурентом Владимиру Зеленскому на предстоящих выборах. В то время у Зеленского уже было принято решение об участии в выборах на второй срок, но экс-главком оставил загадку из-за своей популярности и неопределенности по поводу его будущих планов.

В начале марта 2025 года слухи об участии Залужного в выборах продолжали расширяться, его считали реальным кандидатом, хотя он уклонился от прямого ответа на вопрос о своем участии в выборах. Он заявил, что пока главной задачей является сохранение государства.