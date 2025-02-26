НАБУ использует для скандальных расследований "агентов" с сомнительным российским бэкграундом, — Тука

Бюро придется отчитываться за нецелевое использование средств и неправомерные действия

Национальное антикоррупционное бюро вместо борьбы с коррупцией могло стать частью коррупционных схем. Иногда Бюро привлекает к сотрудничеству агентов, у которых есть сомнительное российское прошлое.

Об этом в своем блоге на Censor.net пишет экс-глава Луганской ОВА Георгий Тука.

В качестве примера он приводит утечку информации детективами НАБУ о коррупции в проекте "Большая стройка", что помогло подозреваемым избежать наказания, а также увольнение детектива НАБУ Андрея Денисюка, расследовавшего коррупцию на закупках дронов, якобы из-за невозможности эффективно проводить следствие.

Также экс-чиновник напоминает, что в конце 2024 года НАБУ было замешано в еще одном скандале, связанном с якобы получением взятки экс-заместителем главы Днепропетровской ОВА Владимиром Орловым. По словам Туки, Орлов отказывался подписать документ о передаче в аренду 19 га земли, хотя на него неоднократно давил его знакомый Алексей, якобы действовавший в сговоре с главой ОВА Сергеем Лисаком и впоследствии оказавшийся "агентом НАБУ". В августе 2024 года Орлов уволился с должности, однако в октябре НАБУ объявило ему подозрение в вымогательстве $200 тыс. взятки, хотя ни деньги, ни земля фактически не передавались.

"На личности "агента НАБУ" Алексея предлагаю остановиться отдельно. Точнее, на личностях. Знакомьтесь, Алексей Тороп (именно так он проходит в материалах следствия). Он же Гончар, он же Шевченко, он же Карпенко. Он неоднократно менял фамилии и ИНН", — пишет бывший глава Луганской ОВА.

По его словам, Тороп якобы был осужден в России за мошенничество, после чего сбежал в Украину, где через суд получил гражданство. В 2021 году он был задержан СБУ за мошенничество в миллион долларов, известно также о других делах. Однако сейчас расследование "на паузе", поскольку Тороп находится в рядах ВСУ.

Тука предполагает, что НАБУ либо не замечает прошлого Торопа, либо заведомо использует его для фабрикации дел. Добавляет подозрений и тот факт, что он мог быть связан с российскими структурами, ведь после побега из РФ не подвергся преследованиям и даже получал охрану от спецподразделения "Титан" во времена Януковича.

Бывший чиновник предположил, что после прекращения финансирования от США, на которое жило НАБУ, есть риск, что детективы бюро могут соблазниться "крышеванием нелегального бизнеса". По мнению Туки, НАБУ придется отчитываться за нецелевое использование средств и неправомерные действия.

"Оценку деятельности НАБУ дадут как американские (США будут расследовать целесообразность выделения средств USAID), так и украинские (НАБУ подотчетно Верховной Раде) налогоплательщики. Это за потраченные непонятно на что средства. А вот за неправомерные действия детективам, судьям и чиновникам придется отвечать отдельно. Парламенту уже давно пора приравнять коррупцию к госизмене, как в 2023-м предлагал президент Владимир Зеленский", — подытожил Георгий Тука.