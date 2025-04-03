В России горит судостроительный завод. Что на нем производят и как это повлияет на Украину (фото, видео)

Есть информация о пострадавших

В России начался большой пожар в Петрозаводске, горит Онежский судостроительный завод. Загорелся четвертый цех предприятия, где находятся емкости с горючим.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что известно о трех пострадавших, двое из которых сварщики, они работали на заводе. Оба находятся в тяжелом состоянии.

Сетью уже распространяются фото и видео мощного пожара. На кадрах видно, что над заводом возвышается огромный столб дыма. На месте пожара уже работают спасатели, а возле завода нечем дышать из-за едкого запаха гари.

Одной из причин возгорания называют взрыв газового баллона, из-за которого огонь охватил завод. Известно, что пожар разгорелся в Петрозаводске на улице Ригачина. По словам очевидцев, огонь быстро охватил новый цех Онежского судостроительно-судоремонтного завода.

В настоящее время горит четвертый цех завода, где есть цистерны с горючим. По предварительным данным, количество пострадавших возросло до трех человек. Работников завода эвакуируют.

Что известно об Онежском заводе

Речь идет о судостроительно-судоремонтном заводе, расположенном в Петрозаводске. Завод производит лоцмейстерские катера, грунтоотвозные шаланды, рабочие катера с ледовым усилением. Проводит ремонт суден "Розморпорта".

Онежский завод на карте

Известно, что производство завода сосредоточено на гражданских суднах, включая рыболовные траулеры, буксиры и судна для обслуживания нефтегазовых платформ. Информации о строительстве или ремонте военных кораблей на Онежском заводе нет.

Петрозаводск на карте

Чем пожар на Онежском судостроительном заводе может быть выгоден Украине

Возгорание завода будет иметь несколько неприятных последствий для России, которые могут повлиять на Украину. Основные аспекты:

Ослабление судостроительных мощностей России. Значительное повреждение завода замедлит, а возможно и исключит возможность выполнения плановых работ, что уменьшит судоходные возможности Кремля.

Значительное повреждение завода замедлит, а возможно и исключит возможность выполнения плановых работ, что уменьшит судоходные возможности Кремля. Финансовый ущерб. Пожар в любом случае нанесет ущерб, который повлияет на экономическую ситуацию предприятия. А это придаст нагрузку на бюджет Кремля.

Пожар в любом случае нанесет ущерб, который повлияет на экономическую ситуацию предприятия. А это придаст нагрузку на бюджет Кремля. Логистические трудности для России. Этот завод обслуживает российские арктические маршруты или портовую инфраструктуру, его частичное или полное прекращение работы на время повлияет на перевозку грузов и экспорт.

Однако большего эффекта Украине не стоит ждать, ведь завод не является военным объектом и не причастен к военному кораблестроению, по официальным данным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Ростовской области масштабный пожар охватил несколько деревень.