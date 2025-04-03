Войска НАТО таки могут зайти в Украину? Что узнали в FT

НАТО может быть единственным вариантом, который можно использовать

Западные союзники Украины разрабатывают планы, согласно которым НАТО может играть важную роль в поддержке европейской военной миссии в Украине для обеспечения мирного соглашения.

Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на пятерых информированных чиновников, одно из предложений, обсуждаемое руководством Франции и Великобритании, предусматривает использование командных и контрольных структур НАТО для развертывания "сил заверения" в Украине. Такие силы могли бы также использовать общие возможности альянса в области разведки и наблюдения.

Привлечение НАТО рассматривается как способ косвенного привлечения США. Президент США Дональд Трамп, как напоминают в издании, отказался от непосредственного участия в любой европейской миссии, однако военный потенциал США в Европе является неотъемлемой частью операций НАТО.

"Если мы собираемся развернуть средства из десятков стран [в Украину], то НАТО действительно является единственным вариантом [командования и контроля], который мы можем использовать", — отметил один из чиновников.

Цель таких сил – заверить Украину в поддержке ее безопасности со стороны Европы в случае прекращения огня с Россией и одновременно сдерживать Москву от повторного нападения.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вместе с чиновниками Североатлантического союза принимает участие в этих обсуждениях. На следующей неделе в штаб-квартире НАТО в Брюсселе пройдет очередная встреча министров обороны коалиции.

IISS оценивает, что европейские страны смогут собрать и поддерживать силы от 10 000 до 25 000 военных. Однако без американской разведки, наблюдения и рекогносцировки (разведывательное обследование местности или объекта с целью сбора информации для планирования военных операций) такие силы будут более уязвимы.

"Без ISR США миротворческие силы были бы подвергнуты гораздо большему риску, и их способность обнаруживать угрозы значительно снизилась бы", — отметил Барри. У НАТО есть собственные флоты самолетов раннего предупреждения E-3 Awac и самолетов-заправщиков, которые европейские военные хотели бы использовать для длительной миссии в Украине.

Также ранее "Телеграф" писал о причине, по которой Варшава отказалась отправлять войска в Украину. Польша не хочет давать поводы Москве.