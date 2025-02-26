НАБУ використовує для скандальних розслідувань "агентів" з сумнівним російським бекграундом, — Тука

Бюро доведеться звітувати за нецільове використання коштів та неправомірні дії

Національне антикорупційне бюро замість боротьби з корупцією, могло стати частиною корупційних схем. Іноді Бюро залучає до співпраці агентів, які мають сумнівне російське минуле.

Про це у своєму блозі на Censor.net пише ексголова Луганської ОВА Георгій Тука.

Як приклад він наводить витік інформації детективами НАБУ про корупцію у проєкті "Велике будівництво", що допомогло підозрюваним уникнути покарання, а також звільнення детектива НАБУ Андрія Денисюка, який розслідував корупцію на закупівлях дронів, нібито через неможливість ефективно проводити слідство.

Також експосадовець нагадує, що наприкінці 2024 року НАБУ було замішано в іще одному скандалі, пов’язаному з нібито отриманням хабаря ексзаступником голови Дніпропетровської ОВА Володимиром Орловим. За словами Туки, Орлов відмовлявся підписати документ про передачу в оренду 19 га землі, хоча на нього неодноразово тиснув його знайомий Олексій, який нібито діяв у змові з головою ОВА Сергієм Лисаком і згодом виявився "агентом НАБУ". У серпні 2024 року Орлов звільнився з посади, однак у жовтні НАБУ оголосило йому підозру у вимаганні $200 тис. хабаря, хоча ні гроші, ні земля фактично не передавалися.

"На особистості "агента НАБУ" Олексія пропоную зупинитися окремо. Точніше, на особистостях. Знайомтесь, Олексій Тороп (саме так він проходить у матеріалах слідства). Він же Гончар, він же Шевченко, він же Карпенко. Він неодноразово міняв прізвища та ІПН", — пише колишній голова Луганської ОВА.

За його словами, Тороп нібито був засуджений у Росії за шахрайство, після чого втік до України, де через суд отримав громадянство. У 2021 році він був затриманий СБУ за шахрайство на мільйон доларів, відомо також про інші справи. Однак наразі розслідування "на паузі", оскільки Тороп знаходиться в лавах ЗСУ.

Тука припускає, що НАБУ або не помічає минулого Торопа, або свідомо використовує його для фабрикації справ. Додає підозр і той факт, що він міг бути пов’язаний із російськими структурами, адже після втечі з РФ не зазнав переслідувань і навіть отримував охорону від спецпідрозділу "Титан" у часи Януковича.

Колишній посадовець припустив, після припинення фінансування від США, на яке жило НАБУ, є ризик, що детективи бюро можуть спокуситись до "кришування нелегального бізнесу". На думку Туки, НАБУ доведеться звітувати за нецільове використання коштів та неправомірні дії.

"Оцінку діяльності НАБУ дадуть як американські (США будуть розслідувати доцільність виділення коштів USAID), так і українські (НАБУ підзвітне Верховній Раді) платники податків. Це за витрачені незрозуміло на що кошти. А от за неправомірні дії детективам, суддям та чиновникам доведеться відповідати окремо. Парламенту вже давно пора прирівняти корупцію до держзради, як ще у серпні 2023-го пропонував президент Володимир Зеленський", — підсумував Георгій Тука.