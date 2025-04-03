Критика Евромайдана, поддержка сепаратистов и СИЗО: куда исчез одиозный экс-нардеп Александр Ефремов

Экс-нардеп окончательно сбежал из Украины в 2022 году

Александр Ефремов — бывший народный депутат и глава "Партии регионов" с пророссийской позицией. Над ним проходил судебный процесс, во время которого политик сидел в СИЗО. Экс-нардепа обвиняли в госизмене, но впоследствии выпустили на свободу под личное обязательство.

"Телеграф" расскажет о деятельности одиозного политика, чем запомнился, и куда исчез после выхода из СИЗО.

Биография Александра Ефремова

Ефремов родился в Луганске в 1954 году. Учился на инженера-механика в местном машиностроительном институте. Работал по специальности на станкостроительном заводе в Луганске. Вступив в Компартию, Ефремов начал быстро строить карьеру. Сначала он был секретарем в партийных организациях, а затем начал занимать руководящие должности на разных местных предприятиях.

В 1998 году Ефремова избрали главой Луганской облгосадминистрации. В течение его руководства горняки шахт имени Баракова, "Дуванной", "Краснодарской-Южной" и "Суходольской-Восточной" устроили массовый пикет, чтобы выплатить им зарплаты за 2,5 года. Тогда впервые в независимой Украине "беркутовцы" использовали против митингующих дубинки и слезоточивый газ. Горняк Александр Михалевич совершил самосожжение как протест против местной власти.

Ефремов возглавлял Луганщину в 1998-2005 годах, фото из сети

Во время председательства Александра Луганщина стала одной из беднейших областей в Украине. Также была высока задолженность по зарплате, росли безработица и распространение эпидемий ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и гепатита.

В 2006 году Ефремов попал в Верховную Раду, где стал заместителем главы "Партии регионов" Виктора Януковича. Впоследствии политика назначили главой фракции регионалов в парламенте.

Ефремов возглавлял фракцию "Партии регионов" в Раде, фото Ukr.media

В парламенте Ефремов занимал пророссийскую позицию:

был соавтором скандального "языкового закона", укреплявшего статус русского в Украине;

быо против вступления Украины в НАТО;

критиковал Евромайдан, утверждая, что важные вопросы "решаются за столом переговоров с участием профессионалов";

поддерживал "диктаторские законы", ограничивающие права украинцев.

Уголовные дела

В 2014 году Генпрокуратура возбудила уголовное производство в отношении Ефремова из-за злоупотребления властью. Речь шла о давлении на работников "Луганскугля" при покупке услуги по монтажу горношахтного оборудования и низковольтной аппаратуры. Предприятие подписало соглашения с подконтрольными Ефремовыми компаниями по ценам, завышенным в три раза. Государство понесло большие убытки.

Ефремова подозревали в злоупотреблении властями, фото из сети

В 2015 году экс-нардепа обвинили в финансировании терроризма, избрав меру пресечения — 60 тысяч гривен. Также против политика открывали уголовное производство по разжиганию межнациональной розни. Впоследствии дело было закрыто.

В 2016 году Ефремова задержали "по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Речь шла о том, что политик организовывал захват ЛОГА и СБУ в Луганской области в 2014 году и действовал с целью изменения государственных границ Украины.

Ефремова подозревали в антиукраинской деятельности, фото УНИАН

По этому делу Ефремова арестовали. В течение 3 лет он находился в следственном изоляторе Старобельска Луганской области. А в 2019 году меру пресечения сменили на круглосуточный домашний арест. Так суд отпустил экс-нардепа под личное обязательство.

Где сейчас Ефремов

Перед полномасштабным вторжением россиян Ефремов несколько раз ездил в страну-оккупанта. После начала наступления экс-нардеп сбежал через Словакию в Россию. Там политик зарегистрировался в московском жилищном комплексе "Триумф-Палас". Апартаменты в здании, выполненном в стиле сталинского ампира, записаны на сына экс-нардепа – Игоря Ефремова.

Выяснилось, что на сына Ефремова записаны сразу два объекта недвижимости. Их общая площадь – более 650 квадратных метров. Такое жилье стоит более 4 миллионов долларов, то есть более 160 миллионов гривен.

ЖК "Триумф-Палас", Фото: "Википедия"

К тому же у Ефремова есть российский страховой номер. Это значит, что он сможет получать российскую пенсию. Бывший нардеп не осуждает страну-оккупанта за войну против Украины. Учитывая, что Ефремов живет в России, можно предположить, что он поддерживает кремлевский режим и начатую ею войну.

В ноябре 2024 года журналисты выяснили, что компании, причастные к Ефремову, до сих пор работают в Украине. В частности, речь идет о ООО "Луганск-теплоснабжение", которое сначала было зарегистрировано в Луганске, а затем — в Северодонецке.

Такая же компания, но с российским названием "Луганск-теплоснаб" функционировала на оккупированных территориях до ноября 2024 года. Директором обоих является Сергей Пищугин. Учредителями предприятия "Луганск-теплоснаб" являются оффшорные фирмы "Индастриз Чарлевиль С.А." из канадского Монреаля и "Корпорация Шел Партнерс Корп" из столицы Панамы.

Последняя принадлежит Христу Димитрову Колеву и Льву Могилевскому. На Колева были зарегистрированы основные фирмы Ефремова, а Могилевский — помощник Ефремова. В то время как Пищугин отвергал причастность к бизнесу Ефремова.

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