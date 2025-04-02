Иллюзии Вашингтона рушатся

В Белом доме начинают постепенно понимать, что планам президента США Дональда Трампа относительно быстрого завершения войны России против Украины не суждено сбыться. При том, в Вашингтоне даже начали приходить к осознанию, что Кремль не пойдет на сделку о прекращении огня.

Отмечается, что высокопоставленные чиновники Трампа сообщили журналистам, что в ближайшие месяцы сделка по прекращению огня достигнута не будет, а потому война затянется вопреки желаниям американского президента. Об этом пишет The Telegraph.

Издание напоминает, что в последние недели американские чиновники жаловались на то, как Киев ведет переговоры относительно минеральной сделки и мирных соглашениях. Однако 30 марта Трамп открыто высказал недовольство тем, что Владимир Путин затягивает заключение сделки о прекращении огня.

Источники издания в Белом доме и Госдепартаменте сообщают, что Кремль активно сопротивляется попыткам заключить соглашение, а потому уже идут обсуждения того, какие дипломатические и экономические санкции можно ввести. Это противоречит недавним заявлениям Трампа о том, что он доверяет Путину, и может говорить о том, что в Вашингтоне намечается "сдвиг в вере".

Если это произойдет, то Киев и Европа будут рады тому, что в Вашингтоне наконец признали очевидные вещи.

Напомним, ранее Телеграф писал, что Кирилл Дмитриев и Стив Виткофф планируют встретиться в США на этой неделе. Уполномоченный Путина по международному сотрудничеству для встречи со спецпредставителем Трампа прилетит в Вашингтон.