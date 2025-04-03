Что такое пошлина в двух словах. Что означает этот термин и есть ли разница с тарифами

Пошлина повышает цену импортных товаров на внутреннем рынке

Дональд Трамп ввел новые торговые пошлины. Они коснулись почти всех торговых партнеров США.

"Телеграф" рассказывает, что такое пошлина и как работает пошлина на импорт. Пошлина — это плата, взимаемая государством за товары, пересекающие ее границу. Это своего рода налог на ввозимые в страну или вывозимые из нее товары.

Компания или человек, перевозящий товары через границу, должен заплатить государству определенную сумму. Ее размер обычно зависит от стоимости товара или его количества.

Пошлина используется для:

пополнения государственного бюджета

защиты местного производителя от иностранной конкуренции

контроля за тем, какие товары ввозятся и вывозятся

Что такое пошлина на импорт

Импорт – это ввоз в страну товаров иностранного происхождения. Пошлина на импорт — это налог, взимаемый государством с товаров, ввозимых из других стран. Эта плата обычно считается как процент от стоимости товара. Таможенная пошлина повышает цену импортных товаров на внутреннем рынке.

Есть ли разница между "тарифами" и "пошлиной" Трампа

Когда речь идет о нововведениях США, встречается два термина "тарифы" Трампа и "пошлины" Трампа. Фактически это — одно и то же понятие, только разные термины.

Трамп ввел новые пошлины – что известно

Президент США объявил о введении нескольких тарифов для мира 2 апреля. Речь идет о базовой пошлине 10% для всех стран и "взаимной", определенной Штатами. Также будут введены 25% пошлины на все автомобили. Минимальную базовую пошлину все страны начнут платить с 5 апреля, а "взаимные" тарифы вступят в силу с 9 апреля.

Базовый тариф касается всех стран, поэтому эти 10% будут прибавляться ко второму тарифу. К примеру, на китайские товары тариф составит 44% (34+10), на товары из ЕС – 30% (20+10).

В то же время Канада и Мексика пока не подпадают под действие взаимных тарифов. Россия, Беларусь, Северная Корея и Куба тоже не будут иметь новые пошлины. По мнению администрации Трампа, эти страны "уже сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами, и наши ранее введенные санкции препятствуют любой значимой торговле с этими странами". А вот Украина имеет от Штатов базовую пошлину в 10%.

Как рассказывал "Телеграф", искусственный интеллект оценил последствия новых тарифов для Украины и мира. Они могут быть достаточно серьезными.