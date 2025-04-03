Подскочил ли доллар в Украине после введения пошлин Трампом

Какая сейчас ситуация на валютном рынке

Введение американским президентом Дональдом Трампом масштабных пошлин на импорт в США, практически не отразилось на валютном рынке. Курс доллара не показал резкого падения или скачков.

Такая информация была опубликована на сайте Минфина. Там указано, что по состоянию на 3 апреля средний курс в банках выглядит следующим образом:

Покупка: 41,00;

Продажа: 41,67;

Курс НБУ: 41,31;

Наличный курс (покупка): 41,20

Наличный курс (продажа): 41,30.

Отметим, что днем ранее, 2 апреля, в день, когда Дональд Трамп объявил о введении пошлин, курс доллара совсем немного отличался от сегодняшнего. В покупке он был выше на 0.05, в продаже сейчас выше на 0.01, а курс НБУ был выше на 0.06.

Какая ситуация 3 апреля в украинских банках

Один из самых выгодных курсов сейчас предлагает "Сенс Банк" — 41,15. А наиболее выгодная продажа в "Райффайзен Банке" — 41,49.

Отметим, что в этом таблице первая колонка покупка/продажа — в кассах банка, а вторая колонка — при оплате картой.

Справка: 2 апреля Трамп сообщил, что вводит 10% пошлины на всю продукцию из всех стран мира, однако выделил несколько "счастливчиков", против которых они будут более высокими. При этом в расширенный список попали как традиционные союзники вроде Японии и Южной Кореи, так и страны вроде Ботсваны, Лаоса и Камбоджи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что американский фондовый рынок показал наглядно, что он думает о новых тарифах президента США Дональда Трампа. Фьючерсы на S&P 500 упали на 3,7%, Nasdaq 100 упали на 4,5%, а Russell 2000 упали более чем на 5%.

К слову, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснял, что нынешняя администрация США считает Европу "халявщиками", которые не платят за то, что им дает Вашингтон. По его словам, это может ударить и по Украине, которая как раз сближается с ЕС.