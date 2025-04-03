Ударят ли тарифы Трампа по Украине? Нардеп спрогнозировал приятный сюрприз

США продавали Украине намного больше товаров, чем покупали украинской продукции

Новые тарифы США, введенные Дональдом Трампом 2 апреля, коснутся, в частности и Украины. Но на самом деле это не сильно ударит по нашей стране. Более того уже вскоре для украинских товаро может открыться новое окно возможностей.

Такого мнения придерживается нардеп Ярослав Железняк. Он объяснил, что экспорт Украины в США не дотягивает до миллиарда долларов и составляет всего 2% от всего, что мы куда-то экспортируем. А вот США нам продает своих товаров почти на 3 миллиарда, что в 5 раз больше.

"Поэтому мы получили "лайт" тариф всего на 10%", — пишет нардеп.

Больше всего, по данным Железняка, Украина поставляла в США такой продукции:

Металлургия;

Трубы;

Аграрная и пищевая;

При этом, подчеркивает нардеп, на украинскую сталь и алюминий уже с марта действуют тарифы в 25%, на трубы также уже есть тариф и антидемпинг, а на аграрную и пищевую продукцию тарифы ожидались в апреле.

"Ну поэтому не катастрофа, особенно когда для других условия хуже (наш тариф 10% это не 54% как у Китая). Здесь маленький нюанс, сейчас ЕС, Китай, Индия и другие на продукцию из США в ответ тоже введут тарифы…. И здесь для нас открывается окно возможностей зайти на их рынок", — считает Железняк.

Напомним, узнать все о тарифах Трампа и причинах их введения можно в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.