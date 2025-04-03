Этим украинцам свет за долги не отключат: список

Задолженность за электроэнергию может привести к отключению услуги, но не во всех случаях есть общины, где это делать нельзя

Следить за расходами электроэнергии нужно очень тщательно. Ведь даже месячная задолженность может привести к прекращению поставок услуги.

Как пояснили "Телеграф" в компании Yasno, которая является поставщиком электроэнергии в дома части украинцев, прекратить полностью или частично подачу электроэнергии могут при условии задолженности в соответствии с условиями договора с оператором системы. Но это касается не всех.

Если потребитель проживает на территории, где идут бои, возможны боевые действия или оккупация, его отключение не коснется. Список общин, принадлежащих к этим территориям обновили месяц назад. В частности, там — Донетчина, часть Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Сумской области с областными центрами включительно и другие прифронтовые и стратегические части страны.

Кроме отключения электроэнергии не будут начисляться пеня

Также отключения электроэнергии избежат те, чье жилье было разрушено из-за войны. Владелец должен не проживать в нем и предоставить подтверждающие документы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что если вам отключили электроэнергию за долги, вы должны не только оплатить их, но и отдельно — стоимость подключения. При этом процесс не происходит мгновенно — на возвращение электроэнергии требуется минимум 3-5 дней в зависимости от населенного пункта.