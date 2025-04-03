Отсрочка от мобилизации в апреле: кто может подать заявку в "Резерв+"

Есть три основания, по которым можно подать запрос в приложении

В "Резерве+" можно оформить отсрочку от мобилизации без посещения ТЦК и СП. Однако этой функцией могут воспользоваться не все.

"Телеграф" рассказывает, кто может получить отсрочку онлайн. Есть три категории граждан, которые могут оформить свое право через "Резерв+", в частности:

студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме и не нарушают последовательность получения степени (бакалавры, магистры, аспиранты);

люди с инвалидностью, даже если у них нет пенсионного удостоверения;

многодетные отцы, которые имеют трех и более несовершеннолетних детей в одном браке.

Как оформить отсрочку

Чтобы подать заявку онлайн, нужно:

Авторизоваться в приложении "Резерв+". Войти в меню, нажав оранжевый круг с тремя горизонтальными точками. Щелкните "Подать запрос на отсрочку". Дождаться проверки системой – если вы имеете право на отсрочку, статус будет отображен в вашем электронном воинском учете.

Напомним, недавно в "Резерв+" расширили возможность получить отсрочку для людей с инвалидностью. Раньше воспользоваться сервисом могли мужчины, у которых есть пенсионное удостоверение. Однако после последнего обновления приложения такая возможность появилась даже у тех, кто не получает пенсии.

Если данных нет в системе, необходимо обратиться в Управление соцзащиты по месту жительства. Взять с собой оригинал документа об инвалидности и паспорт.

Достаточно зайти в "Резерв+" и выбрать свою категорию — система автоматически подтянет необходимые данные из Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС).

Ранее "Телеграф" писал, почему мужчины с отсрочкой могут получить повестку по почте и что с этим делать. Юрист объяснил, куда обращаться в таком случае.