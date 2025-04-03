Отсрочка от мобилизации в апреле: кто может подать заявку в "Резерв+"
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Есть три основания, по которым можно подать запрос в приложении
В "Резерве+" можно оформить отсрочку от мобилизации без посещения ТЦК и СП. Однако этой функцией могут воспользоваться не все.
"Телеграф" рассказывает, кто может получить отсрочку онлайн. Есть три категории граждан, которые могут оформить свое право через "Резерв+", в частности:
- студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме и не нарушают последовательность получения степени (бакалавры, магистры, аспиранты);
- люди с инвалидностью, даже если у них нет пенсионного удостоверения;
- многодетные отцы, которые имеют трех и более несовершеннолетних детей в одном браке.
Как оформить отсрочку
Чтобы подать заявку онлайн, нужно:
- Авторизоваться в приложении "Резерв+".
- Войти в меню, нажав оранжевый круг с тремя горизонтальными точками.
- Щелкните "Подать запрос на отсрочку".
- Дождаться проверки системой – если вы имеете право на отсрочку, статус будет отображен в вашем электронном воинском учете.
Напомним, недавно в "Резерв+" расширили возможность получить отсрочку для людей с инвалидностью. Раньше воспользоваться сервисом могли мужчины, у которых есть пенсионное удостоверение. Однако после последнего обновления приложения такая возможность появилась даже у тех, кто не получает пенсии.
Если данных нет в системе, необходимо обратиться в Управление соцзащиты по месту жительства. Взять с собой оригинал документа об инвалидности и паспорт.
Достаточно зайти в "Резерв+" и выбрать свою категорию — система автоматически подтянет необходимые данные из Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС).
Ранее "Телеграф" писал, почему мужчины с отсрочкой могут получить повестку по почте и что с этим делать. Юрист объяснил, куда обращаться в таком случае.