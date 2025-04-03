Автомобили, компьютеры и пиво: кто больше всего пострадает от пошлин Трампа

Многим странам будет непросто

Президент США Дональд Трамп решил не скупиться на торговые ограничения и ввел тарифы против всех стран мира. Однако отдельно пошлины были введены против некоторых категорий товаров, что включает автомобили, пиво и пивные банки, а также компьютерная техника.

Наиболее значительным в этом плане является автомобильный рынок, ведь многие компании из Европы и Азии могут потерять значительную долю прибыли. Рынок США является одни из крупнейших в мире, что может вызвать дисбаланс в глобальных продажах, сокращение производства и переизбыток готовой продукции в других частях мира.

При этом с мая также будут введены тарифы на запчасти, то есть те американцы, которые уже имеют иностранные машины, будут испытывать трудности с ремонтом. Любопытно и то, что многие американские компании (включая ту же Tesla) уже давно имеют заводы за рубежом — в Мексике, Канаде, Китае, Таиланде и т.д. При ввозе этих автомобилей в США, они тоже будут попадать под действие пошлин. При этом некоторые из этих заводов ориентированы именно на выпуск автомобилей для американского рынка.

Однако наиболее от тарифов пострадают:

Япония — с импортом в США в 40-45 млрд долларов в год;

Мексика — 30-35 млрд;

Канада — 15-20 млрд;

Германия — 15 млрд;

Южная Корея — 10-12 млрд.

Проблемы могут возникнуть и у тех стран, которые не имеют жесткой ориентации на США. Из-за избытка продукции на локальных рынках, они могут столкнуться с серьезными проблемами. Например, 12% ВВП Словакии зависит от ее автомобильной промышленности, а на этот сектор приходится около 275 тысяч рабочих мест (там живет всего 5,5 миллиона человек).

Хотя пошлины на компьютерную технику публично не объявляли, но журналисты Reuters уже обнаружили связанные с этим торговые коды в уведомлении в Федеральном реестре. Стоит отметить, что в 2024 году США импортировали компьютерной техники почти на 140 миллиардов долларов. Наибольшими экспортерами в этом плане являются Китай, Мексика и Тайвань, хотя более подробная статистика по странам в открытом доступе не появлялась.

Как и в случае с автопроизводителями, американские производители компьютерной техники (например, Apple) тоже имеют заводы за границей.

Импорт пива в США на этом фоне выглядит "незначительным", но все равно речь идет о 7,5 миллиарда долларов. 6,3 миллиарда из них выпадает на Мексику. Однако тут не совсем понятно, как будут работать пошлины, поскольку пиво в банках в список попало, а пиво в бутылках — нет.

Как сообщалось ранее, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснял, что нынешняя администрация США считает Европу "халявщиками", которые не платят за то, что им дает Вашингтон. По его словам, это может ударить и по Украине, которая как раз сближается с ЕС.