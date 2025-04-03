США хотят все, что у нас есть. Разговор с геологом о проблемах возможного соглашения с Трампом
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Что именно в Украине может заинтересовать Соединенные Штаты, рассказываем подробнее
Обсуждение соглашения о недрах между Украиной и США снова вернулось после длительной паузы. Однако сейчас проект сделки отличается и редкоземельными элементами — вроде бы уже не единственное, что интересует Вашингтон.
Согласно последним данным, которые публиковали западные медиа и украинский депутат Ярослав Железняк, США расширили свои аппетиты на контроль над минеральными ресурсами, в том числе нефтью, газом и ключевыми энергетическими активами. При этом не приводилось ни одного упоминания о гарантиях безопасности для Украины.
Окончательного, или даже единственного верифицированного варианта соглашения пока нет. "Телеграф" пообщался с геологом и сотрудником Национального научно-природоведческого музея НАН Украины Евгением Науменко, чтобы понять, что именно в Украине может заинтересовать США. И что стратегически означает контроль над недрами для Украины.
Выгодна ли сделка в том состоянии, что есть сейчас
В ранних вариантах соглашения, которое администрация президента США Дональда Трампа предлагала Украине в феврале 2025-го, не было упоминаний о гарантиях безопасности, но предлагалось создать фонд в размере 500 млрд долларов. Это планировалось для компенсации помощи США (что важно, она предоставлялась не как долг, а именно как помощь, которую не нужно возвращать). Важно, что помощь на самом деле была намного меньше суммы желаемой компенсации — по словам президента Украины Владимира Зеленского, за 3 года полномасштабного вторжения РФ Соединенные Штаты предоставили Украине помощь примерно на 100 млрд долларов.
В конце марта появилась информация о "черновике" уже нового соглашения, еще более невыгодного для Украины. Там якобы предполагалось:
- создание управляющего органа из 5 человек, каждый из которых обладает правом вето.
- соглашение бессрочно, охватывает всю территорию Украины и предусматривает добычу всех существующих и новых полезных ископаемых как государственными, так и частными компаниями.
- вкладом США в реализацию соглашения считается помощь, предоставленная Украине с 2022 года. Все средства фонда будут сразу конвертироваться в валюту и выводиться за границу, а если Украина не получит оговоренные выплаты, правительство будет вынуждено компенсировать их.
По мнению Bloomberg, соглашение предоставит США огромные полномочия контролировать инвестиции в Украину в проекты, включая дороги и железные дороги, порты, шахты, нефть и газ, а также добычу полезных ископаемых. Соглашение предоставит США первую претензию на прибыль, перечисляемую в специальный инвестиционный фонд реконструкции.
Оценивая соглашение, геолог Евгений Науменко отмечает "Телеграфу", что по имеющейся в открытом доступе информации, для Украины эти соглашения невыгодны. Также это несет в себе теоретический риск остановки той добычи, которая уже ведется.
"Исходя из той информации, которую я получил по этому новому проекту договора, — это попытка грабежа. Но я думаю, что у нас люди достаточно умные и не будут подписывать это в том виде, в котором оно подается Америкой", — говорит Науменко.
Что может заинтересовать США в Украине
- Железные и марганцевые руды (для стали и других сплавов).
Украина занимает первое место в Европе и второе место в мире после ЮАР по запасам и ресурсам марганцевых руд. На Украину приходится около 10% мировой добычи марганцевых руд. Основная сырьевая база находится в Никопольском бассейне (Днепропетровская и Запорожская области).
Добыча полезных ископаемых возможна только при наличии разрешений, выдаваемых государственными органами, такими как Государственная служба геологии и недр. По данным журналистов Bihus.info, на добычу железных руд выдано более двух десятков спецразрешений, а соответствующие компании принадлежат известным украинским бизнесменам.
Кто контролирует добычу?
- Подсанкционный украинский бизнесмен, миллиардер и бывший депутат Константин Жеваго. Жеваго является совладельцем металлургической группы Ferrexpo, контролирующей Полтавский, Гривский и Билановский горнообогатительные комбинаты. Эти комбинаты имеют разрешение на добычу руды. В марте 2025 года доля Жеваго в Полтавском ГОКе была передана в Агентство по розыску и управлению активами (АРМА).
- Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов, владеющий инвестгруппой СКМ и энергохолдингом ДТЭК. В общей сложности его компании имеют 14 спецразрешений на добычу железной руды.
- Горно-металлургическая компания ArcelorMittal, которая имеет три спецразрешения. "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР) входит в "сталелитейную империю" индийского предпринимателя Лакшми Миттала.
- Компании, связанные с Александром Ярославским, владельцем финансово-промышленной группы DCH. Его бизнесы также имеют два спецразрешения на добычу железной руды.
- Добычу марганца контролирует группа компаний "Приват" (3 разрешения), за которой стоят бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. ООО "Неотехінвест" Елизаветы Осиповой имеет еще одно разрешение.
- Нефть и газ
По словам Науменко, речь идет об очень серьезных объемах.
"Довольно много у нас действительно добывается нефти и газа. Больше всего в Харьковской области, Полтавской, Ивано-Франковской и Львовской", — говорит эксперт.
Кто контролирует добычу:
- Бывший министр экологии времен Януковича Николай Злочевский.
- Владелец группы "Західнадрасервіс" Зиновий Козицкий, разведывающий и добывающий нефтегазовые ресурсы на западе Украины. Имеет почти два десятка спецразрешений на добычу.
- Группа компаний Geo Alliance Виктора Пинчука владеет 12 разрешениями на добычу газа. Эти компании продолжают активно работать в данной сфере.
- Ринат Ахметов, чьи компании как "ДТЭК Нафтогаз" имеют девять спецразрешений.
- Угольный бизнесмен Виталий Кропачев также имеет бизнес, связанный с добычей нефти и газа. Его группа владеет шестью спецразрешениями.
- Бывший руководитель "Чорноморнафтогазу" Александр Кацуба, который вместе со своим братом владеет несколькими спецразрешениями.
- Подсанкционный бизнесмен Вадим Новинский имеет три спецразрешения на газ.
- Медные месторождения
Американцев теоретически могли бы заинтересовать медные месторождения, но у нас есть только одно такое (если говорить о территориях, к которым есть физический доступ), отмечает Науменко. Еще одно месторождение, Берестянское, расположено на оккупированной территории. Он только разрушен скважинами и никогда не разрабатывался.
- Уголь
А вот угольная промышленность США не очень заинтересовала бы — дело в том, что большинство месторождений осталось на оккупированной территории. Где-то ведутся боевые действия, и говорить о функционировании этих шахт нецелесообразно.
"Также наша угольная промышленность в большинстве своем была дотационной. Себестоимость добычи угля не очень низкая. К тому же все эти шахты нужно обслуживать в режиме нон-стоп: вентиляция, осушение, постоянные обрушения, гибель шахтеров", — говорит Науменко.
- Литий
Литий – главный металл XXI века, является основным для изготовления аккумуляторов по всей электронике от планшетов и ноутбуков до электромобилей Tesla. За последние 15 лет его добыча в мире выросла в три раза. Украина имеет одни из самых больших запасов лития в Европе, однако не добывает его. Специфика добычи лития в Украине не так уж проста как кажется. Детальнее об этом читайте во второй части статьи.
Кто может контролировать добычу:
- В Украине только одна компания имеет разрешение на добычу лития и только на Полохивском месторождении Кировоградской области. Это компания ООО "Укрлітійвидобування" Сергея Табалова. Его отец Александр Табалов и брат Андрей Табалов были народными депутатами.
- Редкоземельные элементы
В Украине есть редкоземельные месторождения, общая смета ресурсов, по разным оценкам, где-то между 5 триллионами и 14 триллионами гривен (120 млрд долларов и 337 млрд долларов соответственно). Однако есть несколько нюансов, отмечает Науменко: редкоземельные элементы часто бывают дополнительным полезным компонентом в других наших месторождениях – титана, тантала, лития, циркония.
"Но там проблема скорее не в добыче руды как таковой, сколько в сложности отделения редкоземельного компонента от других, а особенно в их разделении между собой. Это очень сложные технологии", — рассказывает Науменко.
Кроме того, два перспективных месторождения расположены далеко на оккупированной территории. Азовское месторождение расположено в Никольском районе Донецкой области, а Петрово-Гнутовское – возле Мариуполя (к северо-востоку).
Кто может контролировать добычу:
- Разрешение на добычу редкоземельных элементов было выдано в 2019 году компании ООО "РМ МАЙНИНГЗ", владельцами которой является отец нардепа от "Слуги народа" Павла Якименко Виталий Якименко и военный, Герой Украины Александр Настенко. Разрешение касалось месторождения Рудное поле Анадольское в Донецкой области. Оно сейчас оккупировано.
Остальные спецразрешения на недра:
- Редкий металл тантал может добывать ООО "Фортіс-Груп", которое с 2018 года владеет разрешением на разработку Полоховского месторождения в Кировоградской области. Бенефициарный владелец компании – Сергей Титаренко.
- Добычу титана в Украине контролируют несколько игроков: Group DF подсанкционного Дмитрия Фирташа (Мотроновский комбинат, Межирический и Валки-Ильменитский комбинат), азербайджанский NEQSOL Holding Насиба Гасанова владеет Объединенной горно-химической компанией (имеет 3 разрешения на добычу).
- Совладелец АТБ и основатель BGV Group Геннадий Буткевич имеет разрешение на добычу бериллия из Пержанского месторождения Житомирской области.
Почему для Киева важно, чтобы недра были в надежных руках…и лучше в украинских
Важно, чтобы в будущем у Украины была опция наладить собственное производство (на случай сценария отсутствия иностранной помощи со стороны США или Европы). Например, дронов. Для этого нужна определенная ресурсная база, и для Украины важно ее контролировать.
Риск также состоит в том, что теоретически другая страна сможет остановить горнодобывающую промышленность. Науменко отмечает, что нельзя исключать сценарий того, что решение по горнодобывающей промышленности будет принимать человек, лояльный России.
Страна-агрессор, кстати, прекрасно понимает ценность ресурсов для Украины. Сейчас враг активно обстреливает марганцевые месторождения (марганец повышает прочность стали), уничтожает города Марганец и Никополь, умышленно изгоняя оттуда жителей, говорит геолог.
"Это осознанное и систематическое, целенаправленное действие, имеющее определенную цель", — подчеркивает он.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Соединенные Штаты Америки якобы начали дискуссии о проекте из редкоземельных металлов с Москвой.