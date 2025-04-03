США хотят все, что у нас есть. Разговор с геологом о проблемах возможного соглашения с Трампом

Что именно в Украине может заинтересовать Соединенные Штаты, рассказываем подробнее

Обсуждение соглашения о недрах между Украиной и США снова вернулось после длительной паузы. Однако сейчас проект сделки отличается и редкоземельными элементами — вроде бы уже не единственное, что интересует Вашингтон.

Согласно последним данным, которые публиковали западные медиа и украинский депутат Ярослав Железняк, США расширили свои аппетиты на контроль над минеральными ресурсами, в том числе нефтью, газом и ключевыми энергетическими активами. При этом не приводилось ни одного упоминания о гарантиях безопасности для Украины.

Окончательного, или даже единственного верифицированного варианта соглашения пока нет. "Телеграф" пообщался с геологом и сотрудником Национального научно-природоведческого музея НАН Украины Евгением Науменко, чтобы понять, что именно в Украине может заинтересовать США. И что стратегически означает контроль над недрами для Украины.

Выгодна ли сделка в том состоянии, что есть сейчас

В ранних вариантах соглашения, которое администрация президента США Дональда Трампа предлагала Украине в феврале 2025-го, не было упоминаний о гарантиях безопасности, но предлагалось создать фонд в размере 500 млрд долларов. Это планировалось для компенсации помощи США (что важно, она предоставлялась не как долг, а именно как помощь, которую не нужно возвращать). Важно, что помощь на самом деле была намного меньше суммы желаемой компенсации — по словам президента Украины Владимира Зеленского, за 3 года полномасштабного вторжения РФ Соединенные Штаты предоставили Украине помощь примерно на 100 млрд долларов.

В конце марта появилась информация о "черновике" уже нового соглашения, еще более невыгодного для Украины. Там якобы предполагалось:

создание управляющего органа из 5 человек, каждый из которых обладает правом вето.

соглашение бессрочно, охватывает всю территорию Украины и предусматривает добычу всех существующих и новых полезных ископаемых как государственными, так и частными компаниями.

вкладом США в реализацию соглашения считается помощь, предоставленная Украине с 2022 года. Все средства фонда будут сразу конвертироваться в валюту и выводиться за границу, а если Украина не получит оговоренные выплаты, правительство будет вынуждено компенсировать их.

По мнению Bloomberg, соглашение предоставит США огромные полномочия контролировать инвестиции в Украину в проекты, включая дороги и железные дороги, порты, шахты, нефть и газ, а также добычу полезных ископаемых. Соглашение предоставит США первую претензию на прибыль, перечисляемую в специальный инвестиционный фонд реконструкции.

Оценивая соглашение, геолог Евгений Науменко отмечает "Телеграфу", что по имеющейся в открытом доступе информации, для Украины эти соглашения невыгодны. Также это несет в себе теоретический риск остановки той добычи, которая уже ведется.

"Исходя из той информации, которую я получил по этому новому проекту договора, — это попытка грабежа. Но я думаю, что у нас люди достаточно умные и не будут подписывать это в том виде, в котором оно подается Америкой", — говорит Науменко.

Что может заинтересовать США в Украине

Железные и марганцевые руды (для стали и других сплавов).

Украина занимает первое место в Европе и второе место в мире после ЮАР по запасам и ресурсам марганцевых руд. На Украину приходится около 10% мировой добычи марганцевых руд. Основная сырьевая база находится в Никопольском бассейне (Днепропетровская и Запорожская области).

Добыча полезных ископаемых возможна только при наличии разрешений, выдаваемых государственными органами, такими как Государственная служба геологии и недр. По данным журналистов Bihus.info, на добычу железных руд выдано более двух десятков спецразрешений, а соответствующие компании принадлежат известным украинским бизнесменам.

Кто контролирует добычу?

Подсанкционный украинский бизнесмен, миллиардер и бывший депутат Константин Жеваго. Жеваго является совладельцем металлургической группы Ferrexpo, контролирующей Полтавский, Гривский и Билановский горнообогатительные комбинаты. Эти комбинаты имеют разрешение на добычу руды. В марте 2025 года доля Жеваго в Полтавском ГОКе была передана в Агентство по розыску и управлению активами (АРМА). Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов, владеющий инвестгруппой СКМ и энергохолдингом ДТЭК. В общей сложности его компании имеют 14 спецразрешений на добычу железной руды. Горно-металлургическая компания ArcelorMittal, которая имеет три спецразрешения. "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР) входит в "сталелитейную империю" индийского предпринимателя Лакшми Миттала. Компании, связанные с Александром Ярославским, владельцем финансово-промышленной группы DCH. Его бизнесы также имеют два спецразрешения на добычу железной руды. Добычу марганца контролирует группа компаний "Приват" (3 разрешения), за которой стоят бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. ООО "Неотехінвест" Елизаветы Осиповой имеет еще одно разрешение.

Нефть и газ

По словам Науменко, речь идет об очень серьезных объемах.

"Довольно много у нас действительно добывается нефти и газа. Больше всего в Харьковской области, Полтавской, Ивано-Франковской и Львовской", — говорит эксперт.

Кто контролирует добычу:

Бывший министр экологии времен Януковича Николай Злочевский. Владелец группы "Західнадрасервіс" Зиновий Козицкий, разведывающий и добывающий нефтегазовые ресурсы на западе Украины. Имеет почти два десятка спецразрешений на добычу. Группа компаний Geo Alliance Виктора Пинчука владеет 12 разрешениями на добычу газа. Эти компании продолжают активно работать в данной сфере. Ринат Ахметов, чьи компании как "ДТЭК Нафтогаз" имеют девять спецразрешений. Угольный бизнесмен Виталий Кропачев также имеет бизнес, связанный с добычей нефти и газа. Его группа владеет шестью спецразрешениями. Бывший руководитель "Чорноморнафтогазу" Александр Кацуба, который вместе со своим братом владеет несколькими спецразрешениями. Подсанкционный бизнесмен Вадим Новинский имеет три спецразрешения на газ.

Медные месторождения

Американцев теоретически могли бы заинтересовать медные месторождения, но у нас есть только одно такое (если говорить о территориях, к которым есть физический доступ), отмечает Науменко. Еще одно месторождение, Берестянское, расположено на оккупированной территории. Он только разрушен скважинами и никогда не разрабатывался.

Уголь

А вот угольная промышленность США не очень заинтересовала бы — дело в том, что большинство месторождений осталось на оккупированной территории. Где-то ведутся боевые действия, и говорить о функционировании этих шахт нецелесообразно.

"Также наша угольная промышленность в большинстве своем была дотационной. Себестоимость добычи угля не очень низкая. К тому же все эти шахты нужно обслуживать в режиме нон-стоп: вентиляция, осушение, постоянные обрушения, гибель шахтеров", — говорит Науменко.

Литий

Литий – главный металл XXI века, является основным для изготовления аккумуляторов по всей электронике от планшетов и ноутбуков до электромобилей Tesla. За последние 15 лет его добыча в мире выросла в три раза. Украина имеет одни из самых больших запасов лития в Европе, однако не добывает его. Специфика добычи лития в Украине не так уж проста как кажется. Детальнее об этом читайте во второй части статьи.

Кто может контролировать добычу:

В Украине только одна компания имеет разрешение на добычу лития и только на Полохивском месторождении Кировоградской области. Это компания ООО "Укрлітійвидобування" Сергея Табалова. Его отец Александр Табалов и брат Андрей Табалов были народными депутатами.

Редкоземельные элементы

В Украине есть редкоземельные месторождения, общая смета ресурсов, по разным оценкам, где-то между 5 триллионами и 14 триллионами гривен (120 млрд долларов и 337 млрд долларов соответственно). Однако есть несколько нюансов, отмечает Науменко: редкоземельные элементы часто бывают дополнительным полезным компонентом в других наших месторождениях – титана, тантала, лития, циркония.

"Но там проблема скорее не в добыче руды как таковой, сколько в сложности отделения редкоземельного компонента от других, а особенно в их разделении между собой. Это очень сложные технологии", — рассказывает Науменко.

Кроме того, два перспективных месторождения расположены далеко на оккупированной территории. Азовское месторождение расположено в Никольском районе Донецкой области, а Петрово-Гнутовское – возле Мариуполя (к северо-востоку).

Кто может контролировать добычу:

Разрешение на добычу редкоземельных элементов было выдано в 2019 году компании ООО "РМ МАЙНИНГЗ", владельцами которой является отец нардепа от "Слуги народа" Павла Якименко Виталий Якименко и военный, Герой Украины Александр Настенко. Разрешение касалось месторождения Рудное поле Анадольское в Донецкой области. Оно сейчас оккупировано.

Месторождение редкоземельного элемента на оккупированной части Донецкой области

Остальные спецразрешения на недра:

Редкий металл тантал может добывать ООО "Фортіс-Груп", которое с 2018 года владеет разрешением на разработку Полоховского месторождения в Кировоградской области. Бенефициарный владелец компании – Сергей Титаренко. Добычу титана в Украине контролируют несколько игроков: Group DF подсанкционного Дмитрия Фирташа (Мотроновский комбинат, Межирический и Валки-Ильменитский комбинат), азербайджанский NEQSOL Holding Насиба Гасанова владеет Объединенной горно-химической компанией (имеет 3 разрешения на добычу). Совладелец АТБ и основатель BGV Group Геннадий Буткевич имеет разрешение на добычу бериллия из Пержанского месторождения Житомирской области.

Почему для Киева важно, чтобы недра были в надежных руках…и лучше в украинских

Важно, чтобы в будущем у Украины была опция наладить собственное производство (на случай сценария отсутствия иностранной помощи со стороны США или Европы). Например, дронов. Для этого нужна определенная ресурсная база, и для Украины важно ее контролировать.

Риск также состоит в том, что теоретически другая страна сможет остановить горнодобывающую промышленность. Науменко отмечает, что нельзя исключать сценарий того, что решение по горнодобывающей промышленности будет принимать человек, лояльный России.

Страна-агрессор, кстати, прекрасно понимает ценность ресурсов для Украины. Сейчас враг активно обстреливает марганцевые месторождения (марганец повышает прочность стали), уничтожает города Марганец и Никополь, умышленно изгоняя оттуда жителей, говорит геолог.

"Это осознанное и систематическое, целенаправленное действие, имеющее определенную цель", — подчеркивает он.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Соединенные Штаты Америки якобы начали дискуссии о проекте из редкоземельных металлов с Москвой.