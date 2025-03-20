МО планирует закупить большое количество мин у производителей, которые проваливали контракты — Общественный антикоррупционный совет

Министерство обороны планирует заказать большое количество 120-мм минометных мин у государственных производителей, ранее неоднократно не выполнявших свои обязательства.

Об этом сообщил Общественный антикоррупционный совет при Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за необходимости сохранения режима секретности мы не можем публично и прямо назвать заводы-производители и объем заказа. Но мы вынуждены выйти в публичное пространство, потому что проблема, на которую члены ОАС МО неоднократно обращали внимание чиновников и политиков непублично, не была решена, а системная и бесперебойная поставка боеприпасов на фронт — наш главный приоритет.

Эта проблема — чрезмерная концентрация заказов на поставку боеприпасов одному производителю/поставщику. С нашей точки зрения, именно наличие нескольких игроков на рынке позволит одновременно развивать ОПК Украины и минимизировать риски наличия/качества боеприпасов. Решение о дополнительной закупке значительного количества минометных мин у заводов, которые не смогли выполнить даже 50% предварительных контрактов по аналогичному виду боеприпасов, создает существенные риски для поставки на фронт», — говорится в сообщении.

Несмотря на жалобы на ранее поставленные мины и нарушения графиков поставок, отметили в Общественном антикоррупционном совете МО, никто не понес ответственности.

Антикоррупционный совет обратился к Ставке Верховного Главнокомандующего с такими призывами:

"1. Рассмотреть предложение об обязательстве закупщиков проводить практику диверсификации закупок боеприпасов от разных производителей, для того, чтобы избежать ситуации, в которой недобросовестный производитель (поставщик), или форс-мажорное обстоятельство, или логистические задержки могут полностью сорвать поставки того или иного вида боеприпасов на фронт;

2. Затребовать у правоохранительных органов и Министерства обороны результаты расследования о поставках государственными заводами некачественных 120-мм мин;

3. Обязать ответственных лиц озвучить публично количество рекламаций и боеприпасов, которые были возвращены производителю».

Также ОАС МО подает заявление о преступлении в правоохранительные органы относительно "ненадлежащих действий должностных лиц по вопросу взаимодействия с поставщиками".

По данным Цензор.НЕТ, речь идет об одном из предприятий Минстратегпрома. В Минобороны решили дополнительно заказать 300 тыс. 120-мм мин и 500 тыс. 82-мм мин. Все это, несмотря на провал поставок.