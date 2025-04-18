В возможном срыве покупки реакторов в Болгарии виноваты представители "ЕС" и "Голоса", — эксперт

Политические силы "Европейская солидарность" и "Голос" несут ответственность за срыв важного энергетического решения, которое могло бы уменьшить тарифную нагрузку на украинцев.

Об этом заявил политический эксперт Петр Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Он напомнил, что именно эти фракции в течение более года блокировали принятие закона, который позволял Украине купить два ядерных реактора в Болгарии. По его словам, это означало бы доступ к 2,2 ГВт стабильной и дешевой энергии, которая могла бы существенно повлиять на тарифы и укрепить энергетическую безопасность страны.

"Парадокс, но больше всего кричат о "катастрофе для кошельков" именно те, кто сам системно блокирует решения, которые могли бы эти самые кошельки защитить", — отметил Олещук.

Он также отметил, что из-за потерянного времени Украина может вообще не получить реакторы, ведь изменились внешние условия.

Политолог раскритиковал действия оппозиционных фракций, назвав их политическим пиаром в ущерб национальным интересам.

"Знайте: для "ЕС" и "Голоса" интересы Украины — это только фон для рейтинга. Не ваши счета. Не ваша энергия. Не ваша безопасность", — подытожил он.

Напомним, Болгария может отказаться от планов продать Украине два атомных реактора, которые планировалось использовать для достройки Хмельницкой АЭС. Как заявил вице-премьер-министр страны, соответствующее решение обсуждается на фоне энергетической нестабильности и потребности Болгарии усиливать собственный атомный сектор. Окончательное решение должен принять парламент.

Как сообщалось, в феврале Верховная Рада наконец приняла решение о закупке реакторных установок из Болгарии для завершения достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.