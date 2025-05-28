ДОТ инициировал закупку исключительно импортной военной формы, без допуска украинских производителей — Кисилевский

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития пригласит представителей Государственного оператора тыла (по-украински — ДОТ) на заседание для объяснений о намерении осуществить закупку военной формы и вещевого обеспечения исключены иностранные производители, без допуска украинских предприятий легкой промышленности. Соответствующий запрос на получение коммерческих предложений обнародован на сайте ДОТ.

Об этом сообщил координатор политики "Сделано в Украине", заместитель главы Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

"Это не просто измена. Это очень похоже на государственную измену. Похоже, что работники этой организации уже настолько обнаглели, что официально ищут себе коррупционный заработок на посредниках, которые везут из Турции, Вьетнама, Бангладеш или бог знает еще откуда. Хочу спросить руководителей ДОТ. Мы мало объясняли вам, что при покупке украинского товара до 40% его стоимости идет в украинский бюджет, из которого финансируется армия и ваша зарплата? А при покупке импортного товара – вы крадете деньги у военных? Похоже, что объясняли достаточно. Значит, вы собираетесь украсть сознательно. Деньги у армии, работу у украинских граждан", — прокомментировал запрос на получение коммерческого предложения ДОТ Дмитрий Кисилевский на своей Facebook-странице.

Дмитрий Кисилевский сообщил, что готовит депутатский запрос относительно инициативе ДОТ к премьер-министру, министру обороны, а также правоохранительным органам.

В легкой промышленности Украины занято более 150 тысяч человек. Для нужд Сил обороны продукцию шьют десятки крупных и сотни малых и средних производителей по всей стране.