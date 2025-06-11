Максим Криппа получил контроль над МВЦ

Владелец бизнес-центра "Парус" и гостиницы "Украина", а также киберспортивной команды NAVI Максим Криппа получил контроль над 75% ООО "Международный выставочный центр" (МВЦ, все – Киев), позиционирующего себя крупнейшим выставочным сооружением не только Киева, но и Украины.

"Я инвестирую в недвижимость почти 20 лет — в мире и в Украине. Любое соглашение в Украине для меня является символом веры в будущее страны и ее инвестиционную привлекательность для международных партнеров. Сейчас по этому объекту мы зафиксировали наши договоренности и будем работать над тем, что уже есть сейчас. Состоявшееся соглашение касается не только акций A.T.V.T., владеющей 50,04% уставного капитала МВЦ, и долей Анатолия и Елены Ткаченко, общая приобретенная доля в собственности составляет 75+%", — сообщил он в комментарии "Интерфакс-Украина".

Относительно планов на актив Криппа отметил, что на сегодняшний день МВЦ имеет потенциал, чтобы быть точкой концентрации масштабных отраслевых и бизнесовых событий, знаковой площадкой, которая представляет миру современную Украину.

"Актуальная задача — сохранить профессиональную команду из более 130 человек, запустить процесс переосмысления объекта, сделать его более инновационным и инклюзивным. В будущем не исключаю возможности изменения назначения объекта. Будем учитывать глобальные тренды и ориентироваться на запрос рынка и аудиторий, возможно, тестировать новые форматы", — сообщил он.

При этом, по оценке Криппы, здание МВЦ не нуждается в неотложной модернизации. Пока расширение или реконструкция объекта не планируется.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет в мае 2025 года предоставил разрешение кипрской компании Citadel Ventures Cyprus Limited, бенефициаром которой, по данным YoiControl, является Криппа, на получение контроля над другой кипрской компанией A.T.V.T. Business Expo Holdings Ltd., которой принадлежит 50,04% в ООО "МВЦ". Бенефициарами ООО "МВЦ" указано директора Анатолия Викторовича Ткаченко и Виктора Викторовича Ткаченко. Анатолию Ткаченко и Елене Викторовне Ткаченко напрямую принадлежали по 12,49% ООО. Еще 24,98% — у венчурного корпоративного инвестфонда "Асборн", бенефициаром которого является Марина Дорохина — дочь известного киевского девелопера торговой недвижимости Вагифа Алиева.

МВЦ в 2024 году увеличил выручку на 71,4% – до 83,0 млн грн, его чистый убыток сократился в 3,3 раза – до 7,1 млн грн.

По данным на сайте центра, общая площадь комплекса – 73,23 тыс. кв. м, общая площадь выставочных залов – 38,68 тыс. кв. м. Он объединяет четыре павильона экспозиционной площадью 10,85 тыс. кв. м, 10,66 тыс. кв. м, 10,56 тыс. кв. м и 6,6 тыс. кв. м, 18 входных групп и 20 грузовых ворот (для доставки крупногабаритных грузов прямо в выставочные залы).