Депутат Кузьминых затягивает судебный процесс, рассчитывая закрыть дело по срокам давности, — журналист

Замедление рассмотрения дела в отношении народного депутата Сергея Кузьминых, обвиняемого в коррупции, может свидетельствовать об использовании тактики затягивания процесса во избежание наказания, заявил журналист Сергей Иванов.

По его словам, речь идет о народном депутате Сергее Кузьминых, который фигурирует в уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды при содействии в тендере на поставку медицинского оборудования для больницы в Житомирской области.

"Все доказательства есть: видеофиксация, показания – все, что нужно для приговора. Но приговора нет, поскольку подсудимый по известной схеме "то болен, то занят" просто не является на судебные заседания", – отметил Иванов на своей странице в Facebook.

Как следствие, утверждает Иванов, поставки оборудования в больницу были сорваны, а жители области, в том числе пожилые люди, остались без надлежащего медицинского обслуживания.

"Мои родственники живут в Житомирской области, и я знаю, как тяжело преодолеть десятки километров до ближайшей больницы", – отметил он.

По словам Иванова, обвиняемый продолжает выполнять депутатские полномочия, находится на свободе и занимается публичной деятельностью.

Журналист также призвал лиц, владеющих информацией о возможных других правонарушениях Кузьминых, передавать ее ему для дальнейшей публикации и обращения в правоохранительные органы.