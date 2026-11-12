Не миротворцы и не наблюдатели: названы 3 миссии иностранных военных в Украине после войны

Западные войска развернут только по запросу украинского правительства

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Иностранные военные после прекращения огня в Украине займутся восстановлением сил обороны, безопасностью воздушного пространства и разминированием Черного моря. План предусматривает как минимум три направления работы многонациональных сил MNF-U (военный компонент международной "Коалиции желающих").

О задачах западных военных в Украине сообщает "Телеграф". Детальнее читайте в материале: "Чтобы снова полетели пассажирские самолеты: как войска 11 стран готовятся к миру в Украине".

Многонациональные силы (Великобритания, Франция, Бельгия, Эстония, Германия, Литва, Нидерланды, Польша, Испания, Швеция и Турция) не будут выполнять миротворческие функции или следить за соблюдением перемирия. Их работа сосредоточится на укреплении украинской армии и обеспечении безопасности в воздухе и на море.

Восстановление и укрепление украинской армии

Первое направление – помощь в восстановлении сил обороны Украины. Союзники будут делиться опытом в логистике, работе с оборудованием и подготовке бойцов, помогая развивать и укреплять армию.

Военные MNF-U также проведут совместные тренировки с украинскими защитниками, чтобы научиться действовать как единое целое. Цель этой работы – поставить Вооруженные силы Украины в максимально сильную позицию для сдерживания любой будущей агрессии со стороны России.

Воздушные миссии для безопасности украинского неба

Второй компонент получил название Safer Ukrainian Skies – обеспечение более безопасного воздушного пространства Украины. Коалиция будет работать вместе с Воздушными силами Украины и использовать авиацию стран-участниц для выполнения воздушных миссий.

Для воздушных миссий коалиция задействует авиацию стран-участниц Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Это направление должно дать Киеву необходимые гарантии безопасности для возобновления авиаперелетов.

Разминирование Черного моря и доступ к портам

Третья задача – содействие безопасности на море, или Safer Seas. Специалисты усилят противодействие минной угрозе в Черном море, чтобы ускорить разминирование и обеспечить безопасный и защищенный проход всех судов, следующих в украинские порты и из них.

По замыслу, эта работа поможет поддерживать свободу судоходства. Она также создаст условия для восстановления международной торговли и экономического восстановления Украины.

Как сообщал "Телеграф", журналист Виталий Портников считает, что Москва затягивает переговоры. Он называет продолжение войны более реалистичным сценарием, чем дипломатическое соглашение.