Не миротворцы и не наблюдатели: названы 3 миссии иностранных военных в Украине после войны
- Автор
-
- Дата публикации
-
Западные войска развернут только по запросу украинского правительства
Иностранные военные после прекращения огня в Украине займутся восстановлением сил обороны, безопасностью воздушного пространства и разминированием Черного моря. План предусматривает как минимум три направления работы многонациональных сил MNF-U (военный компонент международной "Коалиции желающих").
О задачах западных военных в Украине сообщает "Телеграф". Детальнее читайте в материале: "Чтобы снова полетели пассажирские самолеты: как войска 11 стран готовятся к миру в Украине".
Многонациональные силы (Великобритания, Франция, Бельгия, Эстония, Германия, Литва, Нидерланды, Польша, Испания, Швеция и Турция) не будут выполнять миротворческие функции или следить за соблюдением перемирия. Их работа сосредоточится на укреплении украинской армии и обеспечении безопасности в воздухе и на море.
Восстановление и укрепление украинской армии
Первое направление – помощь в восстановлении сил обороны Украины. Союзники будут делиться опытом в логистике, работе с оборудованием и подготовке бойцов, помогая развивать и укреплять армию.
Военные MNF-U также проведут совместные тренировки с украинскими защитниками, чтобы научиться действовать как единое целое. Цель этой работы – поставить Вооруженные силы Украины в максимально сильную позицию для сдерживания любой будущей агрессии со стороны России.
Воздушные миссии для безопасности украинского неба
Второй компонент получил название Safer Ukrainian Skies – обеспечение более безопасного воздушного пространства Украины. Коалиция будет работать вместе с Воздушными силами Украины и использовать авиацию стран-участниц для выполнения воздушных миссий.
Это направление должно дать Киеву необходимые гарантии безопасности для возобновления авиаперелетов.
Разминирование Черного моря и доступ к портам
Третья задача – содействие безопасности на море, или Safer Seas. Специалисты усилят противодействие минной угрозе в Черном море, чтобы ускорить разминирование и обеспечить безопасный и защищенный проход всех судов, следующих в украинские порты и из них.
По замыслу, эта работа поможет поддерживать свободу судоходства. Она также создаст условия для восстановления международной торговли и экономического восстановления Украины.
Как сообщал "Телеграф", журналист Виталий Портников считает, что Москва затягивает переговоры. Он называет продолжение войны более реалистичным сценарием, чем дипломатическое соглашение.