"Пугает больше всего": что не так в деле гибели 16-летней украинки в Нидерландах

Полиция попросила удалить фотографии, которые распространяли во время поисков девушки

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В среду, 11 ноября 2026 года, в нидерландском Воркуме нашли тело 16-летней украинки Алины Алексеевой. Девушка пропала двумя днями ранее. Ее обнаружили в воде у улицы Долтевал, недалеко от места, где ее видели в последний раз.

Об обнаружении девушки со ссылкой на полицию Фрисландии сообщило издание Moordplekken. Тело нашли примерно в 14:50. После этого правоохранители установили личность погибшей.

Tragisch nieuws: Het lichaam van het vermiste 16-jarige meisje uit Workum is woensdag gevonden in het water bij de Doltewal. Politie onderzoekt toedracht; vooralsnog geen aanwijzingen voor een misdrijf. Politie vraagt eerder gedeelde foto's te verwijderen. 🔗 https://t.co/V9iCQqYDxn #Workum #112Nieuws #Moordplekken #nieuws Bron: Politie Friesland / BTB media — Moordplekken.nl (@MoordplekkenNL) November 11, 2026

Как искали Алину

В последний раз Алину видели в понедельник, 9 ноября, около 21:00 на улице Долтевал. Как сообщает 112fryslan, связь с ее телефоном внезапно оборвалась, а затем устройство отключилось. Начались масштабные поиски.

Девушка ушла за покупками и не вернулась домой. Как ранее писал "Телеграф", в среду утром к поискам Алины привлекли многочисленных сотрудников экстренных служб, подводный дрон и полицейский вертолет. В соцсетях распространяли просьбы о помощи.

Алина Алексеева

Что установила полиция

Детективы и судебные эксперты выясняют обстоятельства гибели. По предварительным результатам осмотра и изучения следов признаков преступления не обнаружено.

Установив личность погибшей, полиция Фрисландии отозвала и удалила ранее опубликованные сообщения о поисках и фотографии. Правоохранители попросили СМИ и всех, кто распространял ориентировки в соцсетях, тоже удалить их – из уважения к близким и частной жизни девушки.

Что встревожило читателей

В Threads пользователи выражали соболезнования семье. Один из содержательных комментариев был посвящен предварительному выводу полиции и тревоге из-за других случаев исчезновения подростков.

"Абзац о том, что состава преступления не выявлено, пугает больше всего. Это уже какой случай за последний год?" – написала пользовательница @lekker.boeket.

Предварительный осмотр не выявил признаков преступления

В пояснении, опубликованном 13 января 2026 года, полиция Нидерландов сообщила, что ежегодно получает около 16 тысяч заявлений о пропаже несовершеннолетних. Подавляющее большинство детей возвращаются или находятся в короткие сроки.

"Если есть признаки того, что пропавший ребенок находится в опасности, мы задействуем все средства. В качестве крайней меры мы можем отправить AMBER Alert", – пояснила полиция Нидерландов.

Комментарии в Threads

Как сообщал "Телеграф", в Кременчуге полиция нашла погибшей 13-летнюю девочку, которая перестала выходить на связь днем 16 ноября. Об этом рассказывалось в сообщении о случившемся. Это отдельный случай, который дает контекст тревоге из-за исчезновений подростков, но не объясняет обстоятельства гибели девушки в Нидерландах.