Укр

1,8 млрд на ровном месте: как "Энергоатом" продал электроэнергию за 38 минут до подорожания

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Наблюдательный совет привлек независимых аудиторов для проверки спорных торгов. Фото Коллаж ("Телеграф")

Наблюдательный совет привлек аудиторов для проверки октябрьского, июльского и январского аукционов

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

В конце октября 2026 года "Энергоатом" продал электроэнергию на первые десять дней ноября по средневзвешенной цене 5 313,78 грн за МВт·ч. На следующий день рыночная цена выросла на 82,8%. По оценке главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса, разница между выручкой госкомпании и возможным доходом от продажи составляет около 1,8 млрд грн.

Об обстоятельствах торгов рассказал народный депутат Ярослав Железняк на канале "Залізний нардеп". Он сравнил октябрьский аукцион с январской продажей электроэнергии перед резким повышением предельных цен и потребовал отреагировать на действия "Энергоатом-Трейдинга".

Что произошло за 38 минут после аукциона

По хронологии, которую изложил Железняк, 26 октября в Минэнерго прошло закрытое совещание о торговой стратегии "Энергоатома", повышении цен на рынке "на сутки вперед" и открытии дневного экспорта. В числе участников были государственные компании, регулятор и представитель частного трейдера группы ДТЭК. По словам депутата, государственного трейдера ЭКУ и "Нафтогаз" на совещание не пригласили.

На следующий день "Энергоатом-Трейдинг" выставил на продажу 2 000 МВт базовой мощности на первые десять дней ноября. Украинская энергетическая биржа сообщила, что 27 октября весь объем – 480 000 МВт·ч – продали по средневзвешенной цене 5 313,78 грн/МВт·ч. На первом этапе заключили 130 сделок и определили 69 победителей.

Железняк утверждает, что торги завершились в 13:02, а о новых высоких ценах рынок узнал в 13:40 – через 38 минут. Уже 28 октября цена выросла на 82,8%. По расчетам депутата, с 1 по 6 ноября средняя рыночная стоимость составляла 9 098 грн/МВт·ч – примерно на 71% выше цены октябрьской продажи.

Железняк также привел позицию крупнейшего покупателя. Компания считает обвинения безосновательными, а приобретенный объем – соответствующим обычным потребностям. По ее данным, закупочная цена была на 1,7% выше средней цены остальных участников аукциона, а доля "Энергоатома" в закупках с начала 2026 года составляла 3%.

Инфографика с хронологией торгов 26–28 октября, диаграммами цен и блоком о крупнейшем покупателе
Крупнейший покупатель считает свою цену лишь на 1,7% выше средней Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Почему Железняк сравнивает торги с январскими

По словам депутата, 14 января 2026 года в Офисе президента прошло совещание о прайс-кепах – предельных ценах на рынке электроэнергии. В тот же день "Энергоатом" продал 2 100 МВт. 16 января регулятор повысил ценовые ограничения на 82,5%.

Две временные линии показывают последовательность совещаний, аукционов и повышения цен
В январе между продажей электроэнергии и решением регулятора прошло два дня, в октябре – один Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Постановлением № 70 от 16 января 2026 года НКРЭКУ установила с 17 января максимальную цену на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке на уровне 15 000 грн/МВт·ч. Для балансирующего рынка предел составил 16 000 грн/МВт·ч.

Железняк напомнил, что январские продажи рассматривала временная следственная комиссия Верховной Рады, а собранные документы передали в НАБУ. По словам депутата, в марте бюро открыло производство по заявлению, которое он подал вместе с Максимом Хлапуком. После огласки крупнейший покупатель расторг контракт и вернул 164 млн грн. Еще восемь трейдеров также отказались от сделок.

Какие вопросы поставили перед руководством

Главную ответственность Железняк возлагает на государственного продавца: именно "Энергоатом-Трейдинг" выбрал момент для продажи крупного объема электроэнергии.

"Продать 2 000 МВт за 38 минут до новых цен решил даже не трейдер из ДТЭК. Это решила государственная компания", – заявил народный депутат Ярослав Железняк.

В видео депутат сообщил, что наблюдательный совет уже привлек независимых аудиторов для проверки спорных торгов. Также он привел заявление члена совета Дарины Марчак.

"Эти обвинения серьезны, и мы не менее серьезно к ним относимся. Поэтому мы привлекли компанию EY к независимой проверке обстоятельств проведения соответствующих аукционов и других спорных аукционов в июле и январе 2026 года", – сообщила член наблюдательного совета "Энергоатома" Дарина Марчак.

Железняк потребовал отстранить и уволить руководство "Энергоатом-Трейдинга". Для следующих продаж он предложил два правила: проводить торги после публикации решений, которые напрямую влияют на цену, а совещания с участниками рынка оформлять публичными протоколами.

Как сообщал "Телеграф", для поставки металлоконструкций Хмельницкой АЭС выбрали компанию с уставным капиталом всего 100 грн – об этом издание писало в материале о госзакупках. Эта история касается подрядов, а не продажи электроэнергии. Она дает общий контекст для вопросов к решениям "Энергоатома", но не подтверждает обвинения вокруг октябрьского аукциона.

Теги:
#Аукцион #Торги #Электроэнергия #Энергоатом #Ярослав Железняк