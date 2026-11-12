1,8 млрд на ровном месте: как "Энергоатом" продал электроэнергию за 38 минут до подорожания

Наблюдательный совет привлек аудиторов для проверки октябрьского, июльского и январского аукционов

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В конце октября 2026 года "Энергоатом" продал электроэнергию на первые десять дней ноября по средневзвешенной цене 5 313,78 грн за МВт·ч. На следующий день рыночная цена выросла на 82,8%. По оценке главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса, разница между выручкой госкомпании и возможным доходом от продажи составляет около 1,8 млрд грн.

Об обстоятельствах торгов рассказал народный депутат Ярослав Железняк на канале "Залізний нардеп". Он сравнил октябрьский аукцион с январской продажей электроэнергии перед резким повышением предельных цен и потребовал отреагировать на действия "Энергоатом-Трейдинга".

Что произошло за 38 минут после аукциона

По хронологии, которую изложил Железняк, 26 октября в Минэнерго прошло закрытое совещание о торговой стратегии "Энергоатома", повышении цен на рынке "на сутки вперед" и открытии дневного экспорта. В числе участников были государственные компании, регулятор и представитель частного трейдера группы ДТЭК. По словам депутата, государственного трейдера ЭКУ и "Нафтогаз" на совещание не пригласили.

На следующий день "Энергоатом-Трейдинг" выставил на продажу 2 000 МВт базовой мощности на первые десять дней ноября. Украинская энергетическая биржа сообщила, что 27 октября весь объем – 480 000 МВт·ч – продали по средневзвешенной цене 5 313,78 грн/МВт·ч. На первом этапе заключили 130 сделок и определили 69 победителей.

Железняк утверждает, что торги завершились в 13:02, а о новых высоких ценах рынок узнал в 13:40 – через 38 минут. Уже 28 октября цена выросла на 82,8%. По расчетам депутата, с 1 по 6 ноября средняя рыночная стоимость составляла 9 098 грн/МВт·ч – примерно на 71% выше цены октябрьской продажи.

Железняк также привел позицию крупнейшего покупателя. Компания считает обвинения безосновательными, а приобретенный объем – соответствующим обычным потребностям. По ее данным, закупочная цена была на 1,7% выше средней цены остальных участников аукциона, а доля "Энергоатома" в закупках с начала 2026 года составляла 3%.

Крупнейший покупатель считает свою цену лишь на 1,7% выше средней Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Почему Железняк сравнивает торги с январскими

По словам депутата, 14 января 2026 года в Офисе президента прошло совещание о прайс-кепах – предельных ценах на рынке электроэнергии. В тот же день "Энергоатом" продал 2 100 МВт. 16 января регулятор повысил ценовые ограничения на 82,5%.

В январе между продажей электроэнергии и решением регулятора прошло два дня, в октябре – один Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Постановлением № 70 от 16 января 2026 года НКРЭКУ установила с 17 января максимальную цену на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке на уровне 15 000 грн/МВт·ч. Для балансирующего рынка предел составил 16 000 грн/МВт·ч.

Железняк напомнил, что январские продажи рассматривала временная следственная комиссия Верховной Рады, а собранные документы передали в НАБУ. По словам депутата, в марте бюро открыло производство по заявлению, которое он подал вместе с Максимом Хлапуком. После огласки крупнейший покупатель расторг контракт и вернул 164 млн грн. Еще восемь трейдеров также отказались от сделок.

Какие вопросы поставили перед руководством

Главную ответственность Железняк возлагает на государственного продавца: именно "Энергоатом-Трейдинг" выбрал момент для продажи крупного объема электроэнергии.

"Продать 2 000 МВт за 38 минут до новых цен решил даже не трейдер из ДТЭК. Это решила государственная компания", – заявил народный депутат Ярослав Железняк.

В видео депутат сообщил, что наблюдательный совет уже привлек независимых аудиторов для проверки спорных торгов. Также он привел заявление члена совета Дарины Марчак.

"Эти обвинения серьезны, и мы не менее серьезно к ним относимся. Поэтому мы привлекли компанию EY к независимой проверке обстоятельств проведения соответствующих аукционов и других спорных аукционов в июле и январе 2026 года", – сообщила член наблюдательного совета "Энергоатома" Дарина Марчак.

Железняк потребовал отстранить и уволить руководство "Энергоатом-Трейдинга". Для следующих продаж он предложил два правила: проводить торги после публикации решений, которые напрямую влияют на цену, а совещания с участниками рынка оформлять публичными протоколами.

Как сообщал "Телеграф", для поставки металлоконструкций Хмельницкой АЭС выбрали компанию с уставным капиталом всего 100 грн – об этом издание писало в материале о госзакупках. Эта история касается подрядов, а не продажи электроэнергии. Она дает общий контекст для вопросов к решениям "Энергоатома", но не подтверждает обвинения вокруг октябрьского аукциона.