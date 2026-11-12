Российское импортозамещение не мешает кремлевским чиновникам выбирать западные аксессуары

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков появился на встрече в Кремле с Patek Philippe Complications Annual Calendar на левом запястье. Модель ref. 5205G-013 из белого золота на вторичном рынке стоит примерно от €45 000–55 000.

Об этом сообщает "Телеграф". Ушаков сидел рядом с Владимиром Путиным на встрече со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Годовой календарь в этих часах нужно корректировать вручную лишь раз в год Источник: Getty Images

Пока российские чиновники и дипломаты рассуждают о разрыве с Западом и "суверенном импортозамещении", выбор кремлевского переговорщика демонстрирует совсем другие потребительские привычки. Для собственного запястья он предпочел люкс из Швейцарии.

Белое золото, годовой календарь и фазы Луны

Корпус Patek Philippe Complications Annual Calendar диаметром 40 мм выполнен из 18-каратного белого золота. У модели ажурные ушки для крепления ремешка и синий циферблат с градиентом: ближе к краям цвет плавно переходит в черный.

Главная техническая особенность – усложнение Annual Calendar, то есть годовой календарь. В верхней части циферблата расположены три окошка, которые показывают день недели, дату и месяц. Механизм самостоятельно учитывает месяцы продолжительностью 30 и 31 день, поэтому вручную корректировать календарь нужно всего раз в год – 1 марта.

Календарный механизм часов нужно вручную корректировать лишь раз в год – 1 марта

В нижней части циферблата находится индикатор фаз Луны с 24-часовым счетчиком. Дополняет часы ремешок из кожи аллигатора – еще одна деталь люксовой модели, которую выбрал помощник российского президента.

Календарь модели нужно вручную корректировать всего раз в год

Сколько стоит выбор кремлевского переговорщика

На вторичном рынке стартовые предложения по этой модели составляют примерно €45 000–55 000, или около $50 000–60 000. Цена зависит от состояния часов и комплекта.

Календарь этих часов нужно вручную корректировать только раз в год – 1 марта

79-летний Ушаков – один из ключевых посредников Кремля в контактах с администрацией Дональда Трампа по поводу войны в Украине. Как писала The Moscow Times 29 января 2026 года, бывший посол РФ в США пользуется высоким доверием Путина благодаря знанию вашингтонской политики и имеет прямой доступ к российскому президенту.

"Ушаков играет ключевую роль в непубличной коммуникации между Россией и Соединенными Штатами во время войны в Украине", – сказал The Moscow Times историк, профессор Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса Сергей Радченко.

По оценке Радченко, влияние Ушакова на формирование российской внешней политики значительно больше, чем у министра иностранных дел Сергея Лаврова, отстраненного от ключевых решений. Сам Ушаков регулярно общается с журналистами после переговоров с американской стороной и излагает позицию Путина.