"Укрнефть" бурит скважин на 43 млрд, но добыча не растет, — эксперт

В СМИ проанализировали динамику добычи компании "Укрнафта"

ПАО "Укрнафта", которая находится под управлением Министерства обороны Украины, не демонстрирует ожидаемого роста добычи углеводородов. И это несмотря на масштабные государственные инвестиции в программу бурения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал "Фокуса".

Как пишет издание, компания не выполняет утвержденную стратегию удвоения добычи нефти и газа до 2027 года. В частности, за три года "Укрнафта" должна была нарастить ежегодную добычу нефти с 1,4 до 3 млн тонн, а газа — с 1 до 2 млрд кубометров. Для достижения этих целей предполагалось бурение 175 новых скважин в течение 2023-2027 годов — примерно по 35 ежегодно.

Впрочем, фактические показатели отстают от плана. В 2023 году было введено в эксплуатацию 8 новых скважин, в 2024-м — 10, хотя планом предусматривалось 35 скважин в год. Компания сообщает, что все они успешные, со средним дебитом в 30 тонн нефти в сутки, что является приличным показателем по украинским меркам.

В то же время производственные результаты свидетельствуют о том, что новое бурение не приводит к увеличению объемов добычи углеводородов. Именно поэтому "Укрнафта" отчитывается о результатах бурения в километрах, а не дополнительных объемах нефти и газа.

В то же время общий объем добычи растет незначительно: нефть — только на 0,6% в 2024 году и на 0,5% в первом квартале 2025-го Газ — на 6,5% в 2024-м, но снижение на 0,6% в 2025 году.

Издание также указывает на то, что часть роста газодобычи в 2024 году обеспечена не за счет новых месторождений, а путем экспроприации активов частного партнера — компании "Моментум", что зафиксировала Госаудитслужба.

Одной из причин недостаточной эффективности инвестиций в бурение эксперт называет истощенность месторождений. Общие расходы на реализацию программы бурения до 2027 года оцениваются в 43,5 млрд грн.

Отдельно журналисты упоминают уголовные производства, которые касаются менеджмента компании. В частности, следствие Национальной полиции в Киеве расследует дело в отношении заместителя директора по разведке и разработке месторождений Владимира Гришаненко.

По версии следствия, в 2024 году он заключил несколько договоров с компанией "ТАКРОМ Украина" на почти 500 млн грн и якобы получил вознаграждение за содействие в оплатах.

"В самой Укрнафте специалисты неофициально утверждают, что ценные новые скважины не дали ожидаемого эффекта, некоторые из них уже требуют дополнительных вложений, а сами инвестиции значительно обесцениваются", — говорится в материале.