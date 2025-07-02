В Польше задержали сообщницу главы наблюдательного совета iBox Bank подсанкционной Алены Шевцовой

Правоохранительные органы Польши в рамках международного сотрудничества с Украиной задержали подозреваемую в соучастии в масштабных финансовых махинациях iBox Bank Ирину Цыганок. Как директор одного из департаментов банка, Цыганок была объявлена в международный розыск по делу Бюро экономической безопасности (БЭБ) о легализации средств нелицензированных онлайн-казино на 5 млрд грн. Решается вопрос об экстрадиции подозреваемой, которая длительное время скрывалась от органов досудебного расследования.

Расследование финансовых злоупотреблений и нарушений законодательства руководителями iBox Bank продолжается уже несколько лет. По результатам досудебного следствия детективы БЭБ установили, что в 2021 году глава наблюдательного совета iBox Bank Алена Шевцова наладила схему отмывания нелегальных средств онлайн-казино. Ирина Цыганок вместе с еще одной подозреваемой из iBox Bank по имени Зоя Нестеровская предварительно считаются соучастницами преступной деятельности. Подробнее о рассмотрении этого уголовного дела читайте в публикации РБК-Украина .

В основе схемы Алены Шевцовой – так называемый "мискодинг". Человек производит оплату через терминалы iBox и указывает фиктивное назначение такого платежа, например "за коммунальные услуги" или "за интернет". Но действительно происходило массовое пополнение игровых аккаунтов нелегальных онлайн-казино. Сами же казино успешно уклонялись от уплаты налогов.

Чтобы отвести подозрения, Шевцова создала еще 20 фиктивных юридических лиц, на счета которых поступали незаконные средства. По разным оценкам, глава наблюдательного совета iBox Bank могла получать чистую прибыль в сумме около 2,5 млрд грн в год. В целом, по данным БЭБ, Алене Шевцовой и ее пособницам удалось "отмыть" примерно 5 миллиардов гривен . Материалы расследования в отношении организатора схемы – Алены Шевцовой и двух ее пособниц были выделены в отдельное уголовное производство.

Незаконную деятельность финансового учреждения заметил и государственный регулятор. В 2023 году Нацбанк отозвал лицензию и ликвидировал iBox Bank. Как отмечено в заявлении НБУ , решение было принято "в связи с систематическим нарушением Банком (iBox. – прим. ред.) требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Нацбанк неоднократно предостерегал руководство iBox Bank, налагал штрафы и останавливал транзакции, но это, очевидно, не привело к прекращению незаконной деятельности.

В настоящее время бывшая глава наблюдательного совета iBox Bank Алена Шевцова находится в международном розыске. Мероприятия по установлению местопребывания других фигурантов дела продолжаются.