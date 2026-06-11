Укр

Там водятся великаны почти на 20 кг: мужчина наловил более 100 кг рыбы и показал это место (фото)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Рыбалка Новость обновлена 11 июня 2026, 10:30
Рыбалка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Больше всего поймал ночью

Украинцы в Threads похвастались рекордным уловом. Им удалось поймать рыбу весом около 20 кг и не только.

Об этом свидетельствуют сообщения рыбака. По его словам, трофейные виды выловили в Доброгостове во Львовской области.

Мужчине и его спутнице удалось поймать:

  • амура 11 кг,
  • карпов от 10 до 14 кг, а также от 17 до 18,4 кг.
Рыбалка в Доброгостове
Сообщение о рыбалке в Доброгостове
Рыбак поймал большого карпа
Рыбак показал одного из карпов
Рыбак похвастался уловом
Рыбак похвастался уловом

Кроме того, было еще 7 рыб весом более 8 кг и 17 карпов и амуров до 8 кг.

"Когда в альбоме по рыбалке не хватает места для трофеев…" — говорится в сообщениях.

Рыбалка уже показал два крупнейших трофейных вида по 17,9 кг и 18,3 кг. По его словам, великанов удалось поймать ночью.

Рыбаки поймали карпов по 20 кг
Сообщение об улове рыбаков
Женщина поймала карпа
Женщина поймала карпа
Мужчина поймал карпа
Мужчина поймал карпа

Заметим, что такие огромные трофейные виды рыбаки обязательно выпускают обратно в водоем. То есть забирать с собой их нельзя.

Что нужно знать

Карп – это крупная пресноводная рыба семейства карповых. В зависимости от количества и расположения чешуи выделяют несколько главных пород карпа:

  • Чешуйчатый — самый близкий к дикому сазану, его тело полностью покрыто равномерной чешуей.
  • Зеркальный имеет большие, блестящие чешуи, расположенные преимущественно вдоль боковой линии или хаотично.
  • Голый (или кожистый) – почти полностью лишен чешуи.
Виды карпов
Виды карпов

Амур – это крупная пресноводная рыба семейства карповых. Самый известный представитель – белый амур, который служит естественным "очистителем" водоемов от излишней растительности. Может достигать более 1,2 метра в длину и весить до 30-35 кг.

Амур
Амур

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинским рыбакам попался необычный "зверь", родом из Америки. Этот "неудобный" вид в последнее время стал массовым в украинских водоемах.

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#Рыба #Рыбалка