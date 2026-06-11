Там водятся великаны почти на 20 кг: мужчина наловил более 100 кг рыбы и показал это место (фото)

Больше всего поймал ночью

Украинцы в Threads похвастались рекордным уловом. Им удалось поймать рыбу весом около 20 кг и не только.

Об этом свидетельствуют сообщения рыбака. По его словам, трофейные виды выловили в Доброгостове во Львовской области.

Мужчине и его спутнице удалось поймать:

амура 11 кг,

карпов от 10 до 14 кг, а также от 17 до 18,4 кг.

Сообщение о рыбалке в Доброгостове

Рыбак показал одного из карпов

Рыбак похвастался уловом

Кроме того, было еще 7 рыб весом более 8 кг и 17 карпов и амуров до 8 кг.

"Когда в альбоме по рыбалке не хватает места для трофеев…" — говорится в сообщениях.

Рыбалка уже показал два крупнейших трофейных вида по 17,9 кг и 18,3 кг. По его словам, великанов удалось поймать ночью.

Сообщение об улове рыбаков

Женщина поймала карпа

Мужчина поймал карпа

Заметим, что такие огромные трофейные виды рыбаки обязательно выпускают обратно в водоем. То есть забирать с собой их нельзя.

Что нужно знать

Карп – это крупная пресноводная рыба семейства карповых. В зависимости от количества и расположения чешуи выделяют несколько главных пород карпа:

Чешуйчатый — самый близкий к дикому сазану, его тело полностью покрыто равномерной чешуей.

Зеркальный имеет большие, блестящие чешуи, расположенные преимущественно вдоль боковой линии или хаотично.

Голый (или кожистый) – почти полностью лишен чешуи.

Виды карпов

Амур – это крупная пресноводная рыба семейства карповых. Самый известный представитель – белый амур, который служит естественным "очистителем" водоемов от излишней растительности. Может достигать более 1,2 метра в длину и весить до 30-35 кг.

Амур

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинским рыбакам попался необычный "зверь", родом из Америки. Этот "неудобный" вид в последнее время стал массовым в украинских водоемах.