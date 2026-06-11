Там водятся великаны почти на 20 кг: мужчина наловил более 100 кг рыбы и показал это место (фото)
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Больше всего поймал ночью
Украинцы в Threads похвастались рекордным уловом. Им удалось поймать рыбу весом около 20 кг и не только.
Об этом свидетельствуют сообщения рыбака. По его словам, трофейные виды выловили в Доброгостове во Львовской области.
Мужчине и его спутнице удалось поймать:
- амура 11 кг,
- карпов от 10 до 14 кг, а также от 17 до 18,4 кг.
Кроме того, было еще 7 рыб весом более 8 кг и 17 карпов и амуров до 8 кг.
"Когда в альбоме по рыбалке не хватает места для трофеев…" — говорится в сообщениях.
Рыбалка уже показал два крупнейших трофейных вида по 17,9 кг и 18,3 кг. По его словам, великанов удалось поймать ночью.
Заметим, что такие огромные трофейные виды рыбаки обязательно выпускают обратно в водоем. То есть забирать с собой их нельзя.
Что нужно знать
Карп – это крупная пресноводная рыба семейства карповых. В зависимости от количества и расположения чешуи выделяют несколько главных пород карпа:
- Чешуйчатый — самый близкий к дикому сазану, его тело полностью покрыто равномерной чешуей.
- Зеркальный имеет большие, блестящие чешуи, расположенные преимущественно вдоль боковой линии или хаотично.
- Голый (или кожистый) – почти полностью лишен чешуи.
Амур – это крупная пресноводная рыба семейства карповых. Самый известный представитель – белый амур, который служит естественным "очистителем" водоемов от излишней растительности. Может достигать более 1,2 метра в длину и весить до 30-35 кг.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинским рыбакам попался необычный "зверь", родом из Америки. Этот "неудобный" вид в последнее время стал массовым в украинских водоемах.