"Воєнний" или "військовий": языковед объяснил, как правильно употреблять эти слова

Они имеют разное значение и употребляются в разных контекстах.

С началом полномасштабной войны слова "воєнний" и "військовий" стали звучать гораздо чаще. Однако многие украинцы до сих пор используют их как синонимы, хотя на самом деле они имеют разные значения. "Телеграф", ссылаясь на наставника по технике языка Адама Диденко, объясняет, когда уместно употреблять каждое из этих слов.

Языковед объяснил, что слово "воєнний" происходит от слова "война". Его используют тогда, когда речь идет о войне как явлении, процессе или состоянии, или когда нужно обозначить связь с ней.

Например:

воєнний стан;

воєнні дії;

воєнна загроза;

воєнний злочин;

воєнний кореспондент.

Тогда как слово "військовий" образовано от слова "війско". Оно касается армии, вооружения, военных структур или людей, проходящих службу.

Примеры правильного употребления:

військова частина;

військовий квиток;

військовий лікар;

військова форма;

військовий парад.

Почему возникает путаница

Лингвисты отмечают, что оба слова имеют схожее звучание и связаны с одной тематикой, поэтому их часто путают в повседневной речи. Особенно распространены ошибки вроде "військовий стан" или "військовий злочин", хотя нормативными в украинском языке являются формы "воєнний стан" и "воєнний злочин".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать "скатертью дорога" на украинском, не обращаясь к кальке с русского.