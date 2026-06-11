Семья собирала бутылки на пляже и построила из них семикомнатный дом: как он выглядит

Возведение подобных жилых объектов требует строгого соблюдения строительных норм

В Бразилии мать с дочерью построили себе жилье из отходов. За два года они превратили восемь тысяч выброшенных стеклянных бутылок в полноценный семикомнатный дом площадью около 70 квадратных метров, получивший название "Соляной дом".

Об этом пишет Los Andes. Как указывается в материале, идея необычного проекта родилась из-за огромного количества бутылок, которые они замечали на местных пляжах и в общественных местах. Вместо того чтобы просто выбрасывать их как мусор, семья начала собирать их для строительства.

Бутылки были не единственным повторно использованным материалом. Также были использованы переработанная древесина и выброшенная мебель, что сделало дом экологичным проектом с очень выразительной визуальной идентичностью.

Дом из бутылок. Фото - Los Andes

Строительство из бутылок — это не просто хаотичная кладка, а выверенная инженерная техника. Бутылки интегрировали в прочную несущую конструкцию, где они выполняют сразу несколько функций:

Световой эффект: стекло пропускает и мягко рассеивает солнечный свет, создавая уникальную игру отражений внутри комнат.

стекло пропускает и мягко рассеивает солнечный свет, создавая уникальную игру отражений внутри комнат. Особая текстура: стены дома получили неповторимый визуальный стиль, кардинально отличающийся от привычного бетона или кирпича.

стены дома получили неповторимый визуальный стиль, кардинально отличающийся от привычного бетона или кирпича. Экологичность: повторное использование материалов значительно снизило углеродный след при строительстве.

Дом из бутылок. Фото - Los Andes

Дом из бутылок. Фото - Los Andes

Отмечается, что История "Соляного дома" — это пример продвинутого апсайклинга (высокоуровневой переработки). Она доказывает, что при должном терпении и планировании бытовые отходы могут стать ценным ресурсом.

Тем не менее, эксперты напоминают: возведение подобных жилых объектов требует строгого соблюдения строительных норм, получения разрешений и технической экспертизы. Самостоятельное строительство без руководства может быть небезопасным.

Напомним, ранее мы писали о том, что обычные шариковые ручки могут пригодиться в быту после того, как в них закончились чернила.