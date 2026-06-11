Салат-латук будет оставаться хрустящим до месяца: этот кухонный лайфхак меняет все

С наступлением тепла сохранить свежесть салатной зелени становится настоящим вызовом, ведь нежные листья быстро теряют хрусткость и начинают портиться уже через несколько дней.

Чаще проблема заключается в избыточной влаге и неправильном доступе воздуха, из-за чего салат темнеет и становится вялым. Эксперты по выращиванию овощей и фуд-блоггеры обращают внимание на простой бытовой лайфхак, помогающий значительно продлить срок хранения зелени без потери качества. Речь идет об использовании обычной алюминиевой фольги, создающей оптимальный микроклимат для хранения. Об этом сообщают на портале "express".

Специалисты объясняют, что перед хранением в холодильнике головку салата, в частности, латука или айсберга, нужно плотно завернуть в фольгу, максимально ограничив доступ воздуха. Такой способ помогает стабилизировать влажность и предотвращает образование коричневых пятен, которые обычно и приводят к порче зелени. Важный нюанс: салат не рекомендуют мыть перед обертыванием, поскольку лишняя влага лишь ускоряет процесс порчи. Мыть листья следует уже непосредственно перед использованием в блюдах.

Дополнительно советуют не разделять кочерыжку без надобности — лучше отрывать листья постепенно, а остальные снова плотно заворачивать. Такой подход позволяет сохранять свежесть значительно дольше, чем при обычном хранении в пакете или контейнере. Отдельно подчеркивается, что метод одинаково хорошо работает для разных видов салата, включая айсберг, ромен и масляный салат.

Благодаря простому использованию фольги салат может оставаться хрустящим и свежим значительно дольше, что особенно актуально для тех, кто стремится снизить пищевые потери и реже покупать зелень.