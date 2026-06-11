Украинцам раздают по 2000 грн: правила обновили, и теперь их получить еще легче

После зачисления средств у участников только два месяца на их использование

Деньги по программе "Скрининг здоровья 40+" стало проще получить. Теперь для получения средств не следует ожидать определенной даты после дня рождения. 2000 грн. выделяют на проведение профилактических медицинских обследований для граждан старшего возраста.

О нововведениях сообщили в Министерстве здравоохранения. Подать заявку на участие в программе можно в любой момент после 40 лет. Доступная опция через приложение "Дия" или при личном обращении в Центр предоставления административных услуг.

Деньги быстрее дают, но могут и забрать

После одобрения заявки и зачисления государственных средств у участников будет два месяца, чтобы воспользоваться финансированием и пройти необходимые обследования. Если деньги останутся неиспользованными в течение этого срока, они автоматически вернутся в госбюджет. Для граждан, получивших финансирование до 1 мая 2026 года, будут действовать отдельные условия. Использовать выделенные средства они могут до 30 июня 2026 года. Получить услугу можно более чем в 2050 медицинских учреждениях Украины.

Что входит в программу "Скрининг здоровья 40+"

Программа покрывает базовый пакет медицинских проверок:

физикальное исследование (измерение давления, частоты сердечных сокращений, веса, роста, окружности талии и т.п.);

опрос относительно образа жизни, скрининг симптомов и выявление рисков;

лабораторные исследования, показывающие, как работают сердце, сосуды и почки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что зарегистрированный законопроект, ограничивающий доступ к посещению учебных заведений непривитым детям. Касается это также и заведений рекреации.