Жара не задержится: климатолог обещает аномальный холод и ранние заморозки украинцам

Уже известно, когда погода резко изменится

Украинцам не стоит ждать жаркого августа и затяжного лета. Ведь расчеты долгосрочных прогнозов свидетельствуют о средних температурных показателях.

Об этом "Телеграфу" рассказала заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова. По ее словам, начало лета будет сопровождаться сильными осадками, а конец – умеренными температурными значениями.

"Гидрометцентр говорит, что очень жарким будет август – нет, это не просматривается даже близко. Наоборот, август будет в пределах нормы. Температура не будет больше 25 градусов, но осень будет ранней", – говорит климатолог.

По ее словам, в конце сентября Украину ждут октябрьские процессы. Речь идет прежде всего о резком похолодании, которое ознаменует начало холодной осени.

"Это будет ранняя осень, по-настоящему морозная, с заморозками. Этот конец сентября и октябрь — это самые аномальные месяцы будут", — говорит Мартазинова.

Напомним, природное климатическое явление в Тихом океане Эль-Ниньо, влияющее на глобальную погоду, может сформироваться в ближайшие месяцы. По оценкам метеорологов, его последствия ощутят не только тихоокеанские страны, но и Европа и Украина. Если это произойдет, в ближайшие месяцы температура будет выше средней почти во всех регионах планеты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина поделена на две климатические зоны. Это влияет не только на погоду в регионах.